Мамы, папы, министры и журналисты попробовали написать ЕГЭ

CДАВАЛИ КАК ДЕТИ

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На входе в экзаменационный класс у корреспондента «СЧ» отобрали сумку с кошельком и телефонами, спрятанный в кармане диктофон, и – после недолгого сопротивления – даже блокнот с авторучкой. Ничего личного, пояснили дежурившие у двери операторы ЕГЭ, экзамен должен проходить в обстановке, максимально приближенной к реальности.

ТАК ЖЕ, КАК ВСЕ

И действительно: в день родительского ЕГЭ, состоявшегося вчера в Чувашии, как и по всей России, точно так же показывали паспорта, проходили проверку металлоискателями и покорно сдавали на хранение телефоны и портфели министр образования республики, председатель Общественной палаты, кандидаты и доктора наук. Ну и, конечно, родители выпускников из Чебоксар, Янтиковского, Козловского и других районов.

Более 3000 человек из 50 регионов России сдали вчера родительский ЕГЭ

Накануне родительского ЕГЭ в Рособрнадзоре сообщили: одна из целей эксперимента – показать папам и мамам (а заодно и заинтересованной общественности), что сдавать ЕГЭ не страшно и не так уж волнительно. Казалось бы, единый экзамен в стране проводится уже девять лет (а в Чувашии и все шестнадцать), взрослым пора бы привыкнуть. Ан нет – Алла Андреева и Елена Яковлева, представлявшие родительскую группу Байгильдинской школы Козловского района, признались, что не понимали, что такое – писать ЕГЭ, накануне очень переживали и даже порепетировали с детьми-выпускниками.

«А мне дочка говорила – шоколадку не забудь», – вздохнула чебоксарка Лидия Ластухина. Один лишь водитель-дальнобойщик Алексей Киселев сохранял олимпийское спокойствие. «Накануне учебник по русскому пролистал, – доложил он корреспонденту «СЧ». – И уроки с дочкой всегда раньше делал. Так что, надеюсь, с экзаменом проблем не будет».

…ЗАОДНО СБЕРЕЖЕМ БЕРЕЗКИ

Всего в Чувашии на родительский ЕГЭ записались 30 человек, пришли же на экзамен 23, остальным, увы, помешали неотложные рабочие дела.

Решившую экзаменоваться публику рассадили в двух аудиториях – согласно проведенной накануне автоматизированной «жеребьевке» (журналисту «СЧ» досталась первая парта, министру образования Юрию Исаеву – последняя). Всем напомнили: вместо трех с половиной часов традиционного ЕГЭ на родительский экзамен отводится 30 минут. За это время надо ответить на 14 заданий, кто успеет – может написать сочинение, не менее 150 слов. И предупредили: никаких подсказок и шпаргалок, в помещении работают камеры видеонаблюдения.

Заодно собравшимся в аудиториях продемонстрировали новую технику для проведения ЕГЭ. А именно – мощный компьютер, принтер с моментальной двусторонней печатью для тиражирования бланков, сканер для обработки ответов… Благодаря федеральному гранту такой супертехникой в Чувашии оснащены 31 из 36 пунктов проведения экзамена (остальные пять планируется дооснастить за счет республиканского бюджета до мая 2017 года.

«Секретность благодаря этому стала гораздо выше», – констатировала руководитель центра новых образовательных технологий Минобразования Чувашии Галина Арзамасцева. Теперь все бланки с заданиями печатаются с диска в той же аудитории, где проходит экзамен, не надо за несколько часов до ЕГЭ доставлять по городам и районам КИМы с фельдъегерской связью. Причем диск с заданием ЕГЭ «приезжает» из Москвы вместе с бланками, специальный ключ к его открытию – токин – у члена ГЭК, приходящего в пункт в день экзамена, а чтобы все эти элементы заработали, нужен третий – технический специалист в аудитории».

Попутно выявился у новшества и… экологический эффект. Раньше бланки и КИМы запечатывали в конверты заранее, на всех экзаменуемых, но кто-то из ребят заболел, в аудиторию не пришел, и ЕГЭ им пришлось перенести на резервный день. Теперь же бланки печатают ровно по числу явившихся на экзамен учеников. Вчера, например, на семерых не пришедших на ЕГЭ гражданах сэкономили 49 листов бумаги формата А-4. Немного, но если взять настоящий экзамен, да еще в масштабах всей страны – небольшую березовую рощу точно сберечь можно.

СНОВА НА ЭКЗАМЕН

Перед стартом экзаменуемых предупредили также, что ставить ответы в бланк надо очень внимательно и аккуратно. Ведь в прошлом году, например, был случай – парень писал ЕГЭ по математике, по сути, справился неплохо, но в бланке вписал ответы не в те графы. И все, экзамен не сдан…

А затем на доске вывели время начала ЕГЭ, и взрослые «ученики» дружно принялись вспоминать о причастных оборотах, ударных и безударных гласных и прочих нюансах великого и могучего. Корреспондент «СЧ», кстати, вспоминал и писал ЕГЭ уже второй раз. Первый выпал на 2005 год – тогда в ходе совместной акции газеты «Советская Чувашия» и Минобразования республики министр, депутаты, родители и журналисты тоже сдавали ЕГЭ и тоже по русскому языку.

Так что у автора этих строк появилась возможность, как говорится, почувствовать разницу. А разница существенная: из заданий ЕГЭ напрочь исчезла часть с «угадайками» – та, где было достаточно нарисовать крестики и случайно попасть в правильный ответ. Теперь же необходимо было выбрать и вписать в бланк слово с верным ударением, написать правильный вариант деепричастного оборота, внести в ответы комбинацию из цифр, словосочетаний, а это уже, согласитесь, немного другая история.

Кстати, так называемые «угадайки» из ЕГЭ по русскому, истории, математике и ряда других предметов исчезли в прошлые годы. В 2017-м заданий с крестиками не будет на ЕГЭ по химии, биологии и физике. «Угадайки» пока остались только в ЕГЭ по иностранным языкам. И то неизвестно, надолго ли.

ПОСЛОЖНЕЕ ДИКТАНТА

Пока бланки с ответами сканировали и проверяли, участники экзамена делились впечатлениями. Министр образования и молодежной политики Юрий Исаев честно признался, что успел ответить не на все вопросы. Но при проверке бесстрастная машина, не знающая фамилий и не признающая авторитеты, поставила за выполненные им 11 заданий только положительные баллы.

Все задания, подчеркнул министр, – в рамках школьной программы, все соответствуют федеральным образовательным стандартам, и те, кто предмет учил, с ними справятся. «Так что пусть дети спокойно готовятся к ЕГЭ, – обратился он к родителям, – а наша задача создать на экзаменах доброжелательную обстановку».

Заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ Андрей Обжогин, дважды попробовавший свои силы в написании Тотального диктанта (координаторами этого проекта в Чувашии, напомним, являются ЧГУ имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия»), сообщил, что если сравнивать, то ЕГЭ посложнее будет, тут объем размышлений больше. Впрочем, профессиональный филолог и с этим испытанием справился – 14 правильных ответов из 14 возможных. Сотрудница отдела ЗАГС Янтиковского района, мама одиннадцатиклассника Кирилла Валентина Новикова рассказала, что волновалась только первые 5 минут, а потом все пошло легко, как в школе. И в целом родительский ЕГЭ очень полезен, считает она: «Видишь, в какой ситуации сдают экзамены наши дети, что все не так уж страшно». Кстати, результатом Валентины сын вполне может гордиться – 13 правильных ответов из 14. У корреспондента «СЧ» результат, увы, оказался на четыре балла скромнее…

– А математику мы будем сдавать? – поинтересовалась напоследок одна из мам. «Нет, математику не будем, – ответили ей. – А ЕГЭ по русскому для взрослых в следующем году проведем обязательно. Ведь будут уже другие выпускники и другие родители – им тоже полезно попрактиковаться».

КСТАТИ

К 1 февраля выпускники школ определились, какие именно ЕГЭ они будут сдавать в 2017 году. Для всех выпускников, напомним, строго обязательны русский язык и математика. Но в последнем экзамене можно ограничиться базовым уровнем, а можно добавить к нему более сложный профильный. И в этом году сложный вариант выбрали 75 процентов выпускников. Среди предметов по выбору самыми популярными оказались обществознание (его выбрали 3533 человека), а также физика (2173) и история (1453). А четыре человека нынче будут впервые сдавать ЕГЭ по испанскому языку.

Правильные ответы на вопросы теста по русскому языку: 4. красивее; 5. надеть; 6. времени; 7. экология; 8. затем, чтобы; 9. 1,2,3.

Фоторепортаж Олега МАЛЬЦЕВА: