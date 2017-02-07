А вы приватизировали жилье?

С первого марта завершается программа бесплатной передачи жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан.
Тем, кто не успел приватизировать жилье, следует до указанной даты обратиться с соответствующим заявлением в администрацию города или района. Даже если срок программы истек, за оформлением своих прав по договору передачи жилья в собственность, полученному от администрации, можно обратиться в Росреестр.
«Хотелось бы напомнить гражданам, что обращение в Росреестр – это завершающая стадия оформления муниципальной квартиры в собственность, – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Расколова. – Недостаточно просто получить договор передачи. Необходимо внести сведения о праве собственности в Единый государственный реестр недвижимости».
Сегодня у органов местного самоуправления есть возможность самостоятельно подавать документы на оформление прав по договорам приватизации жилья, в рамках электронного взаимодействия, сообщили в управлении. И если у вас со временем туго, да и просто нет возможности подать документы на госрегистрацию, эту заботу могут взять на себя представители местной администрации.
В республике уже зарегистрировано более 373 тысяч прав граждан на 159 с лишним тысяч объектов жилищного фонда. При этом статистика по приватизации имущества год от года снижается. В Росреестре напоминают, что приватизированное жилье можно продать, подарить, завещать, распорядиться им по своему усмотрению. С муниципальной собственностью такие сделки запрещены. Человек пользуется квартирой на условиях социального найма.
В ЗАКОНЕ
Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебное жилье, за исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилфонд стационарных учреждений соцзащиты населения.
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