Приют для бродяги

КОГДА БОЛЬШЕ НЕКУДА ИДТИ…

Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, попросту Центр БОМЖ, находится в глубине Хозяйственного проезда, в промзоне. Обычным людям неприметное двухэтажное здание ни о чем не говорит, а для десятков бродяг оно на время становится и кровом, и шансом начать другую жизнь. В центре побывали депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Прибывшие поутру народные избранники постояльцев в центре не застали. Рано утром, до 8 часов, они обязаны покинуть здание и отправиться «на работу». Одни убирают снег, другие идут грузчиками на рынок, а третьи – прямиком на паперть у храмов. Любая работа здесь в почете. Вернуться в «ночлежку» бездомные могут только вечером, где их будет ждать железная койка в общей комнате и скромный ужин.

34 рубля в сутки – такая сумма выделяется на питание бездомных

Жилые комнаты центра, две мужские, каждая на восемь койко-мест, и одна женская на четверых, никогда не пустуют. Сейчас, например, в казенном доме живут 22 человека, из них двое – женщины средних лет. Прошлой зимой, вспоминает завхоз Анжелика Васильева, здесь одновременно размещались до 35 человек. Мест не хватало, так что койки ставили прямо в коридорах. Очередного наплыва здесь ждут в феврале. Как объяснил директор Андрей Мякишев, один раз в год, в течение месяца, бездомные имеют право пожить в «ночлежке» бесплатно. Дальнейшее пребывание в центре платное. Для трудоспособного населения тариф составляет 128,5 рубля, а для пенсионеров 78,5 рубля в сутки.

Прием бездомных начинается с санитарной обработки в душевой комнате, где их приводят в порядок, а вещи дезинфицируют. В жилых комнатах – все по-спартански: железные койки, заправленные одинаковыми покрывалами, несколько рядов книг на полках в шкафу, и только сланцы на полу говорят о том, что здесь кто-то живет. Есть в центре и крохотная молельная комната с несколькими иконами. По церковным праздникам сюда приходит батюшка, причащает несчастных и наставляет на путь истинный.

Соседняя комната – что-то вроде склада. На столе грудой навалена одежда, на вешалках – помятые пиджаки с чужого плеча и рубашки с коротким рукавом. Зимой они, конечно, не актуальны. Сейчас больше всего бездомным не хватает теплых вещей, особенно мужской верхней одежды и зимней обуви.

«Бывает, и не скажешь, что человек – бомж», – говорят сотрудники. – Приходят и такие, кто на заводе работает, есть и с высшим образованием. Просто так получилось, что пристрастились к рюмочке и отписали по пьяной лавочке свое жилье неизвестно кому. А дальше – пошло-поехало».

Завотделением Елена Подоляк показывает депутатам целую стопку анкет. Их при поступлении заполняют обратившиеся в центр. Вот, например, анкета мужчины. После освобождения из тюрьмы, где отбыл срок в десять лет, родственники его не приняли, так и остался на улице. Еще один бродяга живет на улице уже несколько лет – незнакомцы дали денег, а взамен он подписал какие-то бумаги… Как говорят в центре, именно из-за квартирных махинаций их подопечные чаще всего оказываются «на дне».

– Бывает, звонят люди со словами, что в их подъезде живет бомж, и просят, чтобы мы приехали и забрали его, – говорит Андрей Мякишев. – А я объясняю: принудительно мы сюда никого не можем доставить. Человек должен прийти к нам добровольно, а также в трезвом виде и не иметь медицинских противопоказаний.

Трезвый бомж, да еще и здоровый – явление нечастое. Поэтому рассчитывать на временный приют могут не все. Прежде чем будущие постояльцы осядут в «ночлежке», их отправляют на обязательную флюорографию. «Чистим, моем, переодеваем и выпускаем в город. Мы санитары города», – говорят о своей работе в центре.

В год здесь находят пристанище около 300 человек. В узких кругах Центр БОМЖ хорошо известен. Да и сотрудники периодически расклеивают объявления в местах обитания бомжей. Нуждающиеся знают, что здесь они могут получить срочную помощь: бесплатно помыться, подкормиться, сделать перевязку, получить одежду и обувь, а в случае болезни – направление на лечение. Здесь бездомным помогают также выправить документы: восстанавливают паспорт, оформляют пенсию. Находят пусть копеечную, но все-таки работу.

На три месяца учреждение предоставляет временную регистрацию. И порой этого бывает достаточно, чтобы бродяги наконец почувствовали себя людьми. «Человек с паспортом и регистрацией – это уже не бомж. У нас бывали случаи, когда люди возвращались к нормальной жизни, устраивались на работу, заводили семьи», – отмечают в центре.

После осмотра «ночлежки» разговор продолжился в небольшой столовой. Разместившись за сдвинутыми обеденными столами, члены депутатской комиссии перешли к обсуждению реальной помощи центру и людям, живущим на улице.

По мнению депутатов, рецепт возвращения в люди – трудотерапия. Конечно, не каждый работодатель возьмет на работу бомжа, но, возможно, адресная работа Центра занятости с каждым из них принесет результат, предположил Алексей Маклыгин, заместитель главы администрации Чебоксар. К тому же к какой-то работе таких людей можно привлечь в государственных и муниципальных учреждениях, заметил он.

«А что, если те, кто устроился на работу, не месяц смогут пожить бесплатно, а два-три? В качестве стимула», – поступило еще одно предложение. «Бросим клич в администрации и среди горожан по сбору теплых вещей для бездомных. Уверена, что многие чебоксарцы с радостью отдадут их нуждающимся», – загорелась идеей депутат Наталья Ванеркина.

Впрочем, один вопрос все-таки разрешился прямо на месте. Сотрудники центра, постеснявшиеся обратиться к депутатам напрямую, попросили журналистов передать им свое пожелание – в медкабинете не хватает холодильника для хранения лекарств. Просьба тут же была взята на заметку, и даже «лишний» холодильник нашелся.

МНЕНИЕ Виктор ГОРБУНОВ, депутат ЧГСД:

– Работа, которую делает центр, очень важна. Однако сам он расположен очень далеко. До него и здоровому человеку не так легко добраться. Думаю, он должен быть ближе, в шаговой доступности. Работу центра возьмем под контроль и в ближайшее время поднимем вопрос о его дополнительном финансировании. Мы привлечем бизнес-сообщество, неравнодушных горожан, готовых оказать посильную поддержку. Конечно, все это – вопрос не одного дня. Это первый шаг навстречу этим людям. Это наша обязанность как депутатов, так и просто как людей.

Центру для бездомных необходимы зимняя верхняя одежда и обувь для взрослых, теплые вещи, постельное белье, полотенца, посуда. Привезти вещи можно по адресу: Чебоксары, Хозяйственный проезд, 7.