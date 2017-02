Комментарии Наталья on Один, два, три – кто решает? Советская Чувашия on Объединит молодость Татьяна on Объединит молодость горожанка on На благоустройство столицы республики направят сотни миллионов рублей мучи on Мамонты могут подождать Саша ,водитель скорой помощи on НОВАЯ «СКОРАЯ» горожанка on Проекты предлагает общественность Главное Приют для бродяги КОГДА БОЛЬШЕ НЕКУДА ИДТИ… Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, попросту Центр БОМЖ, находится в глубине Хозяйственного проезда, в промзоне. Обычным людям неприметное двухэтажное здание ни о чем не говорит, а для десятков бродяг оно на время становится и кровом, и шансом начать другую жизнь. В центре побывали депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов.

Прибывшие поутру народные избранники постояльцев в центре не застали. Рано утром, до 8 часов, они обязаны покинуть здание и отправиться «на работу». Одни убирают снег, другие идут грузчиками на рынок, а третьи – прямиком на паперть у храмов. Любая работа здесь в почете. Вернуться в «ночлежку» бездомные могут только вечером, где их будет ждать железная койка в общей комнате и скромный ужин. 34 рубля в сутки – такая сумма выделяется на питание бездомных Жилые комнаты центра, две мужские, каждая на восемь койко-мест, и одна женская на четверых, никогда не пустуют. Сейчас, например, в казенном доме живут 22 человека, из них двое – женщины средних лет. Прошлой зимой, вспоминает завхоз Анжелика Васильева, здесь одновременно размещались до 35 человек. Мест не хватало, так что койки ставили прямо в коридорах. Очередного наплыва здесь ждут в феврале. Как объяснил директор Андрей Мякишев, один раз в год, в течение месяца, бездомные имеют право пожить в «ночлежке» бесплатно. Дальнейшее пребывание в центре платное. Для трудоспособного населения тариф составляет 128,5 рубля, а для пенсионеров 78,5 рубля в сутки.

Прием бездомных начинается с санитарной обработки в душевой комнате, где их приводят в порядок, а вещи дезинфицируют. В жилых комнатах – все по-спартански: железные койки, заправленные одинаковыми покрывалами, несколько рядов книг на полках в шкафу, и только сланцы на полу говорят о том, что здесь кто-то живет. Есть в центре и крохотная молельная комната с несколькими иконами. По церковным праздникам сюда приходит батюшка, причащает несчастных и наставляет на путь истинный.

Соседняя комната – что-то вроде склада. На столе грудой навалена одежда, на вешалках – помятые пиджаки с чужого плеча и рубашки с коротким рукавом. Зимой они, конечно, не актуальны. Сейчас больше всего бездомным не хватает теплых вещей, особенно мужской верхней одежды и зимней обуви.

«Бывает, и не скажешь, что человек – бомж», – говорят сотрудники. – Приходят и такие, кто на заводе работает, есть и с высшим образованием. Просто так получилось, что пристрастились к рюмочке и отписали по пьяной лавочке свое жилье неизвестно кому. А дальше – пошло-поехало».

Завотделением Елена Подоляк показывает депутатам целую стопку анкет. Их при поступлении заполняют обратившиеся в центр. Вот, например, анкета мужчины. После освобождения из тюрьмы, где отбыл срок в десять лет, родственники его не приняли, так и остался на улице. Еще один бродяга живет на улице уже несколько лет – незнакомцы дали денег, а взамен он подписал какие-то бумаги… Как говорят в центре, именно из-за квартирных махинаций их подопечные чаще всего оказываются «на дне».

– Бывает, звонят люди со словами, что в их подъезде живет бомж, и просят, чтобы мы приехали и забрали его, – говорит Андрей Мякишев. – А я объясняю: принудительно мы сюда никого не можем доставить. Человек должен прийти к нам добровольно, а также в трезвом виде и не иметь медицинских противопоказаний.

Трезвый бомж, да еще и здоровый – явление нечастое. Поэтому рассчитывать на временный приют могут не все. Прежде чем будущие постояльцы осядут в «ночлежке», их отправляют на обязательную флюорографию. «Чистим, моем, переодеваем и выпускаем в город. Мы санитары города», – говорят о своей работе в центре.

В год здесь находят пристанище около 300 человек. В узких кругах Центр БОМЖ хорошо известен. Да и сотрудники периодически расклеивают объявления в местах обитания бомжей. Нуждающиеся знают, что здесь они могут получить срочную помощь: бесплатно помыться, подкормиться, сделать перевязку, получить одежду и обувь, а в случае болезни – направление на лечение. Здесь бездомным помогают также выправить документы: восстанавливают паспорт, оформляют пенсию. Находят пусть копеечную, но все-таки работу.

На три месяца учреждение предоставляет временную регистрацию. И порой этого бывает достаточно, чтобы бродяги наконец почувствовали себя людьми. «Человек с паспортом и регистрацией – это уже не бомж. У нас бывали случаи, когда люди возвращались к нормальной жизни, устраивались на работу, заводили семьи», – отмечают в центре.

После осмотра «ночлежки» разговор продолжился в небольшой столовой. Разместившись за сдвинутыми обеденными столами, члены депутатской комиссии перешли к обсуждению реальной помощи центру и людям, живущим на улице.

По мнению депутатов, рецепт возвращения в люди – трудотерапия. Конечно, не каждый работодатель возьмет на работу бомжа, но, возможно, адресная работа Центра занятости с каждым из них принесет результат, предположил Алексей Маклыгин, заместитель главы администрации Чебоксар. К тому же к какой-то работе таких людей можно привлечь в государственных и муниципальных учреждениях, заметил он.

«А что, если те, кто устроился на работу, не месяц смогут пожить бесплатно, а два-три? В качестве стимула», – поступило еще одно предложение. «Бросим клич в администрации и среди горожан по сбору теплых вещей для бездомных. Уверена, что многие чебоксарцы с радостью отдадут их нуждающимся», – загорелась идеей депутат Наталья Ванеркина.

Впрочем, один вопрос все-таки разрешился прямо на месте. Сотрудники центра, постеснявшиеся обратиться к депутатам напрямую, попросили журналистов передать им свое пожелание – в медкабинете не хватает холодильника для хранения лекарств. Просьба тут же была взята на заметку, и даже «лишний» холодильник нашелся. МНЕНИЕ Виктор ГОРБУНОВ, депутат ЧГСД:

– Работа, которую делает центр, очень важна. Однако сам он расположен очень далеко. До него и здоровому человеку не так легко добраться. Думаю, он должен быть ближе, в шаговой доступности. Работу центра возьмем под контроль и в ближайшее время поднимем вопрос о его дополнительном финансировании. Мы привлечем бизнес-сообщество, неравнодушных горожан, готовых оказать посильную поддержку. Конечно, все это – вопрос не одного дня. Это первый шаг навстречу этим людям. Это наша обязанность как депутатов, так и просто как людей. Центру для бездомных необходимы зимняя верхняя одежда и обувь для взрослых, теплые вещи, постельное белье, полотенца, посуда. Привезти вещи можно по адресу: Чебоксары, Хозяйственный проезд, 7.

Метки: Чебоксары.



Метки: Главное A A A