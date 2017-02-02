ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:44 02.02.2017
В Чувашии готовятся к крупным спортивно-массовым мероприятиям
16:22 02.02.2017
Библиотекари города Чебоксары — победители Всероссийского конкурса
14:02 02.02.2017
В Чебоксарах состоялся премьерный показ новой киноленты чувашского режиссёра «Лесом»
13:22 02.02.2017
Чувашия получит более 8 млн рублей на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт для пожилых граждан
11:25 02.02.2017
«МегаФон» сделал номер 8 800 доступнее для малого и среднего бизнеса
16:41 01.02.2017
В Чебоксарах отремонтируют участковые пункты полиции
14:01 31.01.2017
Легкоатлеты Чувашии привезли три медали с первенства России
13:31 31.01.2017
Более 104 млн рублей получит Чувашия из федерального бюджета на модернизацию системы подготовки рабочих кадров
13:00 31.01.2017
Чувашия на 9 месте в рейтинге безопасности российских дорог
12:22 31.01.2017
Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное световое оформление населенных пунктов «Огни Чувашии»
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Статьи партнеров
Ширятся молочные реки, растут творожные берега

МОЛОКОЗАВОД УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ

С гордостью подводит итоги минувшего года ОАО «Ядринмолоко». Упорным трудом заводу удалось достичь больших успехов. Сейчас предприятие выпускает более 70 разновидностей молочной и кисломолочной продукции, спрос на которую постоянно растет.
– Товары нашего производства получили признание покупателей и одержали победу в различных конкурсах. Так, «Сметана 20%» получила «Знак качества Чувашской Республики», а «Молоко 2,5%; 3,2%» и «Молоко топленое 4,0%» вошли в список «100 лучших товаров России». Традиционно принимаем участие в международной агропромышленной выставке «Золотая осень». На ней в конце прошлого года золотых наград удостоились «Ряженка 4%», «Творог 5%», «Молоко топленое 4%» и «Кефир 3,2%». Эти награды стали хорошим подарком к 85-летнему юбилею завода, – делится достижениями генеральный директор предприятия Сергей Токсубаев.
– А как вы оцениваете ситуацию с сырьем на рынке?
– Цены на сырое молоко стремительно растут. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года они увеличились практически на 25%. Но, несмотря на это, предприятие не стоит на месте, а наращивает темпы по переработке молочной продукции. За прошедший год сырого молока было закуплено более 44 тысяч тонн, что на 24,5% больше, чем в 2015 году. Как обычно, молоко закупаем преимущественно высшего сорта и исключительно из хозяйств.
– Влияет ли высокая цена на объемы отгружаемой продукции?
– По сравнению с прошлым годом объем отгруженной продукции вырос на 29,1% и составил свыше 33 тысяч тонн, в суммарном выражении это без малого 1 миллион рублей, что составляет 81,1% от общего объема отгруженной продукции среди предприятий Ядринского района.
В первом полугодии прошлого года были установлены два творожных котла стоимостью 35 миллионов рублей. При этом появились и новые рабочие места, на 13,1% возросла численность заводского персонала.
– Говорят, ваш коллектив не только в труде, но и в спорте заметен?
– Все верно. В соревнованиях по волейболу среди организаций и предприятий Ядринского района команда «Ядринмолоко» заняла первое место. А в чемпионате Национальной мини-футбольной лиги Чувашской Республики поднялась на 2-ю ступень, а также стала обладателем Кубка.
– Какие планы у предприятия на нынешний год?
– Во-первых, расширить производство творога. Уже подписаны контракты на поставку нового оборудования под этот проект. Ну и, конечно же, поддерживать в покупателях любовь к нашей вкусной и питательной продукции. В общем, не сбавлять обороты – вот главная задача для всего коллектива ОАО «Ядринмолоко».

Беседу вела Ольга СЕМЕНОВА

Реклама

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Статьи партнеров, .

02.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 75 queries in 0,863 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев