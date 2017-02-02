Ширятся молочные реки, растут творожные берега

МОЛОКОЗАВОД УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ

С гордостью подводит итоги минувшего года ОАО «Ядринмолоко». Упорным трудом заводу удалось достичь больших успехов. Сейчас предприятие выпускает более 70 разновидностей молочной и кисломолочной продукции, спрос на которую постоянно растет.

– Товары нашего производства получили признание покупателей и одержали победу в различных конкурсах. Так, «Сметана 20%» получила «Знак качества Чувашской Республики», а «Молоко 2,5%; 3,2%» и «Молоко топленое 4,0%» вошли в список «100 лучших товаров России». Традиционно принимаем участие в международной агропромышленной выставке «Золотая осень». На ней в конце прошлого года золотых наград удостоились «Ряженка 4%», «Творог 5%», «Молоко топленое 4%» и «Кефир 3,2%». Эти награды стали хорошим подарком к 85-летнему юбилею завода, – делится достижениями генеральный директор предприятия Сергей Токсубаев.

– А как вы оцениваете ситуацию с сырьем на рынке?

– Цены на сырое молоко стремительно растут. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года они увеличились практически на 25%. Но, несмотря на это, предприятие не стоит на месте, а наращивает темпы по переработке молочной продукции. За прошедший год сырого молока было закуплено более 44 тысяч тонн, что на 24,5% больше, чем в 2015 году. Как обычно, молоко закупаем преимущественно высшего сорта и исключительно из хозяйств.

– Влияет ли высокая цена на объемы отгружаемой продукции?

– По сравнению с прошлым годом объем отгруженной продукции вырос на 29,1% и составил свыше 33 тысяч тонн, в суммарном выражении это без малого 1 миллион рублей, что составляет 81,1% от общего объема отгруженной продукции среди предприятий Ядринского района.

В первом полугодии прошлого года были установлены два творожных котла стоимостью 35 миллионов рублей. При этом появились и новые рабочие места, на 13,1% возросла численность заводского персонала.

– Говорят, ваш коллектив не только в труде, но и в спорте заметен?

– Все верно. В соревнованиях по волейболу среди организаций и предприятий Ядринского района команда «Ядринмолоко» заняла первое место. А в чемпионате Национальной мини-футбольной лиги Чувашской Республики поднялась на 2-ю ступень, а также стала обладателем Кубка.

– Какие планы у предприятия на нынешний год?

– Во-первых, расширить производство творога. Уже подписаны контракты на поставку нового оборудования под этот проект. Ну и, конечно же, поддерживать в покупателях любовь к нашей вкусной и питательной продукции. В общем, не сбавлять обороты – вот главная задача для всего коллектива ОАО «Ядринмолоко».

Беседу вела Ольга СЕМЕНОВА

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