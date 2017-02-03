На поддержку АПК

В 2017 году по федеральной государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы АПК Чувашии выделяется 1,5 млрд. рублей, в том числе около 728 млн. – на так называемую «единую субсидию», 117,3 млн. на несвязанную поддержку. Часть средств пойдет также на повышение молочной продуктивности и возмещение прямых понесенных затрат.

Об этом шла речь на видеоконференции, которую провел заместитель министра сельского хозяйства России Игорь Кузин. В ней участвовал глава Минсельхоза республики Сергей Артамонов. Прозвучали разъяснения вопросов, связанных с подготовкой нормативно-правовой базы регионов. В свою очередь их представители обозначили свои проблемы. Сергей Артамонов, в частности, отметил, что министерством ведется плановая работа по подготовке соглашений и приведению региональных законодательных актов в соответствие федеральным, сообщает пресс-служба Минсельхоза.