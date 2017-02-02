С наградой!

Указом Президента России от 25 января 2017 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Куприянов Владимир Александрович – старший мастер участка АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Соколова Елизавета Ильинична – президент Нотариальной палаты Чувашской Республики, нотариус нотариального округа г. Чебоксары; орденом «Родительская слава» Чумерины Наталья Владимировна и Алексей Николаевич, г. Шумерля, Яковлевы Юрий Игнатьевич и Нина Геннадьевна, Моргаушский район.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Артемьеву Николаю Ильичу – водителю-экспедитору АО «АККОНД-ТРАНС».
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