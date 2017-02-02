Библиотекари города Чебоксары — победители Всероссийского конкурса

Работники Объединения библиотек города Чебоксары стали победителями Всероссийского с международным участием конкурса профессионального мастерства «Новая роль библиотек в образовании и просвещении» на приз научно-методического журнала «Наука и образование: новое время».

Конкурсанты из 19 регионов России и Республики Казахстан состязались в 24 номинациях.

Специалистами чебоксарских библиотек были представлены три индивидуальные работы и одна коллективная.

Решением жюри призовых мест были удостоены:

— 1 место в номинации «Совершенствование индивидуальной и массовой работы с читателями. Проведение массовых мероприятий все стен библиотеки с использованием, по возможности, элементов театрализации» – Наталия Мисина, заместитель директора по работе с детьми Объединения библиотек города Чебоксары;

— 1 место в номинации «Региональные, муниципальные общедоступные библиотеки: новые технологии» – коллективная работа Наталии Мисиной в соавторстве с Ириной Балковой, заведующим инновационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского, кандидатом педагогических наук, доцентом, Заслуженным работником культуры ЧР;

— 2 место в номинации «Правовое просвещение населения» – Татьяна Сидоркина, заведующий отделом по связям с общественностью Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского;

— 2 место в номинации «Формирование здорового образа жизни» – Елена Сидорова, библиотекарь библиотеки – детского информационного центра им. Л. Кассиля – филиала № 10.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики