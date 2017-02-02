Главное «Зебры» станут умными ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ И ПЕШЕХОДЫ ТОЖЕ В Чебоксарах отмечается рост ДТП с участием детей. За первый месяц этого года на дорогах города пострадали одиннадцать юных пешеходов разного возраста. По сравнению с прошлогодним январем количество таких автопроисшествий увеличилось в два раза, сообщили в городском отделе ГИБДД УМВД России.

По данным дорожных полицейских, в минувшем году в Чебоксарах было совершено 255 наездов на пешеходов (в 2015-м – 232), при которых 17 человек погибли и 247 получили травмы. В большинстве случаев ДТП произошли вне пешеходных переходов. К административной ответственности были привлечены свыше 13 тысяч чебоксарцев, нарушивших правила перехода через дорогу.

Тема поведения пешеходов на дороге стала одной из главных на пресс-конференции начальника отдела ГИБДД УМВД России по Чебоксарам Андрея Ершова. Дорожный полицейский отметил, что, несмотря на некоторое снижение числа ДТП, добиться сознательности от пешеходов по-прежнему удается с большим трудом. Так, например, в январскую хронику уже успели попасть 25 человек, пострадавших при наездах. Основная причина несчастных случаев – переход дороги в неустановленном месте.

Чтобы добиться снижения аварийности, на дороги города придут новые технологии. Как рассказал Андрей Ершов, на наиболее проблемных городских участках уже в этом году появятся «умные» пешеходные переходы, оборудованные датчиком движения. Как только к «зебре» приблизится пешеход, датчик сработает и над проезжей частью загорится знак пешеходного перехода с надписью «Внимание, пешеходный переход». Над пешеходными переходами установят также дополнительное освещение. Планируется, что «умными» станут нерегулируемые пешеходные переходы. В ближайшее время такие «зебры» появятся в семи наиболее аварийных местах.

Как считают дорожные полицейские, самый лучший метод воспитания пешеходов – это профилактика. Регулярные рейды, социальные ролики, беседы со взрослыми и детьми, совместные акции с общественниками – в этом деле у сотрудников ГИБДД уже накопился большой опыт. Так, например, на всех чебоксарских пешеходных переходах появится предупреждающая надпись на асфальте «Убедись, что тебя пропускают» – совместный проект ГИБДД и Ассоциации автомобилистов. В прошлом году такие напоминания можно было заметить лишь на центральных улицах города.

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