Воздушные ворота республики станут шире

Запущенный в прошлом году проект реконструкции Чебоксарского аэропорта стоимостью 550 млн. рублей позволит увеличить ежегодный пассажиропоток до 200 тыс. человек и значительно расширить географию полетов, в том числе на международных направлениях. Также существенно улучшится инфраструктура воздушной гавани, которая будет соответствовать самым высоким стандартам. О стратегии развития аэропорта шла речь на состоявшемся вчера очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашии.

Обсуждение проекта проходило в русле состоявшегося в Чебоксарах заседания Координационного совета по промышленности при Минторге России. Михаил Игнатьев напомнил о его итогах и реализации в республике новых крупных проектов, подтверждающих ее статус как одного из самых инвестиционно привлекательных регионов страны.

В связи с этим воздушная транспортная магистраль становится все более важным ресурсом развития как отраслей экономики, так и социального благополучия людей.

Сегодняшнее состояние аэропорта, конечно, пока не соответствует высоким критериям. Второй этаж не эксплуатируется, прилегающая территория уже не вмещает поток автомобилей. Как сказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев, согласно разработанной стратегии развития аэропорта намечается целый ряд мер по улучшению технико-экономических показателей, включая увеличение пропускной способности за счет расширения площади аэровокзала.

Если сейчас она составляет 100 человек в час, то после реконструкции станет почти вдвое больше. Будет проведен капитальный ремонт здания с возможным расширением площади всего аэровокзала с прилегающей территорией. В городскую администрацию уже направлены земельные заявки под дополнительные постройки.

200 тыс. человек в год планирует пропускать обновленный аэропорт

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Михаила Резникова, заключено соглашение о реализации проекта между КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» и ООО «Международный аэропорт Чебоксары». Оно исполняется в шесть этапов. На нынешнем третьем идет согласование технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объектов и капитальному ремонту, которое должно быть завершено к ноябрю.

Далее последует еще немало сложных процедур по получению всевозможных разрешений, согласований. Только после этого начнутся непосредственно строительно-монтажные работы с датой ввода нового аэровокзала и других объектов в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. Количество обслуживаемых воздушных судов после этого намечается довести до 4500 в год. В связи с этим предусматривается модернизация наземных средств обеспечения полетов, инженерно-аэродромных служб.

Отдельно возник вопрос о парковке автомобилей в аэропорту. Проектом предусматривается стоянка на 50 мест. Но этого мало, заметил Глава республики, «пора оборудовать хорошую «полновесную» стоянку, как в московских аэропортах: пассажир оставляет перед полетом машину, вернувшись, садится за руль и едет без проблем…»

Существенно улучшатся условия для пассажиров. Мало кто из воспользовавшихся услугами Чебоксарского аэропорта не высказывает нелестных слов по поводу получения багажа. Его просто сваливают в одном из помещений, и пассажиры разыскивают свои сумки и чемоданы в этой куче. Подобного в солидных аэропортах, конечно, уже не увидишь – там багаж получают с транспортера. В новом Чебоксарском аэропорту должно быть так же, заверил Руслан Минаев.

На заседании рассматривался и вопрос о внедрении целевых моделей регулирования и правоприменения в приоритетных направлениях улучшения инвестиционного климата в регионе. Если проще – что делается, скажем, для сокращения сроков оформления и прохождения документов при заявке того или они проекта. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов представил такой долгий и подробный доклад, изобилующий массой технических деталей, что Глава республики вынужден был прервать его простым вопросом: каковы сейчас в среднем эти сроки и когда они станут короче?

Снова пустившись в подробности, министр все же назвал: более 80 дней. На сколько они будут снижены в ближайшее время? Они станут меньше 80 дней – был ответ… А известный строитель, глава компании «ТУС», президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов вставил свою «шпильку»: для получения порубочного билета на заготовку леса сегодня требуется десять дней, когда и трех за глаза достаточно…

Обсуждены также результаты деятельности ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» и инвестиционный проект строительства комплекса по переработке строительного мусора.

Коллаж «СЧ»

? Обновленный аэропорт будет способствовать развитию экономических связей региона, повысит комфортность для пассажиров.