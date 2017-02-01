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В ответе за страну

БУДУЩЕЕ ПАРТИИ – В КОНКУРЕНЦИИ, СЧИТАЮТ ЕДИНОРОССЫ

Мы уже рассказывали о состоявшемся 21–22 января в Москве XVI съезде партии «Единая Россия» («Первый после выборов», «СЧ» от 24 января). А на днях чувашские единороссы провели пресс-конференцию, посвященную итогам этого события. «Определяющей на съезде была атмосфера ответственности за все, что происходит в Российской Федерации и ее субъектах. Мы все, а не только Президент России, Глава Чувашии, отвечаем за то, что происходит на местах», – поделился впечатлениями о прошедшем событии секретарь регионального отделения партии Николай Малов.
В первый день делегаты и гости форума работали на семи дискуссионных площадках, названия которых соответствовали разделам партийной программы. А во второй состоялось пленарное заседание, где были подведены итоги пятилетнего этапа работы партии и приняты принципиальные решения.

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Партия обновляется и движется вперед, уверен председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов: «Региональный политический, а теперь и Генеральный советы не менее чем на 30 проц. состоят из представителей первичных отделений. Это очень важно для повышения роли «первичек». Ни одна другая партия так не заботится о чистоте рядов, как это делает «Единая Россия». При проведении выборной кампании в предварительном голосовании может участвовать любой, невзирая на партийную принадлежность. И, наконец, посмотрите, председатель партии у нас одновременно является председателем правительства. Это значит, что избиратели поддерживают и правительство. Только в конкуренции, в постоянном движении мы видим будущее партии».
О реализации партийных проектов рассказал руководитель региональной общественной приемной Николай Николаев. Часто приходится слышать вопрос, почему эти проекты называются партийными, если они финансируются из бюджета? Но они появились на свет в ответ на чаяния людей и прописаны в бюджете благодаря усилиям фракции «Единая Россия», говорит Николай Станиславович. Кстати, в дополнение к действующим партийным проектам в этом году появились новые: «Наш двор», «Парки малых городов», «Местный Дом культуры» и «Театры малых городов».
Вячеслав Рафинов, руководитель фракции партии в парламенте Чувашии, подчеркнул, что при принятии бюджета на текущий год все социальные обязательства сохранены, продолжится работа по исполнению майских указов Президента по повышению заработной платы бюджетников, врачей и учителей, работников культурных учреждений.
Уже в следующем году состоятся выборы Президента России, и партия должна подойти к этому событию, сохранив доверие избирателей, подвел итоги встречи Николай Малов.

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Метки: Главное, Политика, .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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