Главное, Политика Первый после выборов ЕДИНОРОССЫ ПОДВОДИЛИ ИТОГИ И НАМЕЧАЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ Два дня, в субботу и воскресенье, в Москве проходил XVI съезд партии «Единая Россия», на который съехались более семисот делегатов. Всего же в работе партийного форума приняли участие свыше трех тысяч человек – представители министерств и ведомств, общественных организаций, журналисты. Этот съезд стал первым после сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные законодательные Собрания, на которых партия серьезно упрочила свои позиции, поэтому делегаты подвели предварительные итоги реализации предвыборной программы и определили задачи на текущий год. Кроме того, состоялось плановое, проводимое раз в пять лет переизбрание руководящих органов партии. В работе пленарного заседания 22 января принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Состоявшееся в воскресенье пленарное заседание открылось приветственным словом Президента Владимира Путина участникам съезда, которое зачитал председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. «Единую Россию», считает Владимир Путин, отличает высокий профессионализм и ответственность за слова и дела, глубокое понимание государственных задач. Все это позволило «Единой России» победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года. «Программа партии – программа развития России. Желаю партии и дальше в полной мере использовать ее колоссальный потенциал для решения проблем людей», – заключил Президент свое приветственное слово.

Кстати, накануне, в субботу, делегаты работали на семи дискуссионных площадках, названия которых соответствовали разделам партийной программы – «Экономика роста и благосостояния», «Качество государства», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По сути, на них обсуждалось, насколько эффективно сегодня реализуется партийная программа. Разговор шел откровенный, а иногда и нелицеприятный – делегаты с мест не только вносили предложения, но и задавали «профильным» министрам и руководителям ведомств вопросы, что называется, на злобу дня. Ведь узких мест, которые не всегда видны с министерских высот, хватает во всех сферах.

В обсуждении участвовали делегаты и представители Чувашского регионального отделения: секретарь, заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов, глава города Чебоксары Ирина Клементьева, депутаты Госдумы Алена Аршинова и Леонид Черкесов, руководитель фракции в Госсовете Вячеслав Рафинов, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии, депутат Госсовета Николай Николаев.

В своем докладе на пленарном заседании Дмитрий Медведев подвел итоги пятилетнего этапа работы партии, обозначил пути реализации предвыборной программы и Послания Президента. Он напомнил, что «Единая Россия» несет большую ответственность за все решения, принимаемые в стране, ведь люди, проголосовавшие за партию на выборах, уверены, что она будет защищать их интересы.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали не чиновники, не политики – люди, граждане нашей страны… И сегодня именно на «Единой России» лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. А это значит, что наша партия – это не просто партия конституционного большинства, а, без преувеличения, это правящая партия, главный политический ресурс Президента нашей страны», – добавил Дмитрий Медведев.

Съезд подтвердил полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального совета Сергея Неверова. В Генеральный совет переизбрана депутат Госдумы Алена Аршинова. Чувашию в Генсовете отныне представляет также секретарь Яльчикского районного местного отделения, глава администрации Яльчикского района Николай Миллин.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что партию «Единая Россия» хорошо знают жители регионов. «На дискуссионных площадках съезда с участием федеральных министров обсуждены перспективные направления дальнейшего развития, которые уже нашли отражение как в федеральном, так и в региональных бюджетах», – сказал он. Проекты партии «Единая Россия» успешно реализуются на территории региона. А новые направления программы позволят повысить качество жизни людей, создать благоприятную среду для самореализации молодежи.

Участие в работе съезда принял также председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов. Фото cap.ru

? Председателем партии на новый пятилетний срок единогласно избран Дмитрий Медведев.

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