Главное, Хроника ЧП Улицы полны неожиданностей ПЕШЕХОДАМ И ВОДИТЕЛЯМ НАДО БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ В минувшую пятницу, 27 января, на улице Орлова в Чебоксарах 65-летний москвич, управлявший автомобилем «Мерседес Бенц», допустил наезд на школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери.

«Скорая» приехала через 24 минуты. Врачи Республиканской детской клинической больницы диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава.

А водитель «Лады» на улице К. Маркса, опять же на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил девушку 29 лет. Потерпевшая получила ушибы мягких тканей головы и левого бедра. Помощь ей оказали в БСМП.

28 января на Мясокомбинатском проезде водитель еще одной «Лады» не успел затормозить перед выбежавшей на проезжую часть ученицей 7-го класса. С ушибами мягких тканей бедра девочка-подросток была доставлена в РДКБ и после оказания медицинской помощи отпущена домой для прохождения амбулаторного лечения.

На следующий день, 29 января, на Московском проспекте напротив «Студенческого городка» водитель «Киа Спортейдж» проехал на «красный» и наехал на пешехода, после чего врезался в металлическую опору светофора. У мужчины 1975 года рождения, временно не работающего, оказалась поврежденной стопа.

В этот же день на остановке общественного транспорта «Улица Композиторов Воробьевых» водитель маршрутного автобуса в начале движения допустил наезд на пешехода. 15-летняя школьница поскользнулась и упала на проезжую часть под заднее колесо машины. У нее ушиб стопы. Лечение назначено амбулаторное.

Еще одна маршрутка попала в тревожные сводки возле Новочебоксарска. Там у микроавтобуса, следовавшего по маршруту Казань – Чебоксары, произошло возгорание под приборной панелью. В салоне было только четверо пассажиров. Их пересадили в другой транспорт, а прибывшие к месту ЧП пожарные быстро потушили огонь.

Метки: Хроника ЧП, ДТП.



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