Морозный день без тепла

Вчера во второй половине дня на пересечении улиц Мичмана Павлова и Т. Кривова произошел разрыв «пятисотки» – теплотрассы крупного диаметра. Повреждение, по предварительным данным, случилось из­-за перепада температур. Причем прорвало в «неудобном» месте – почти на перекрестке.

Хотя первоначально повреждение искали на другом участке теплотрассы. На устранение разрыва выехали специалисты тепловых сетей ООО «Коммунальные технологии». Пришлось с помощью автокрана передвинуть киоск общепита, чтобы приступить к ликвидации повреждения. Было ограничено движение автомобильного транспорта в районе торгового дома «Нарспи».

В КТ уверили, что основные работы завершатся до 22 часов. Таким образом, в 39 многоквартирных домах, в которых днем батареи постепенно остывали, к этому времени теплоснабжение должно быть восстановлено. Отметим, что повреждение теплотрассы коснулось также близлежащих школ и четырех детсадов. Температура в Чебоксарах в это время была минус 19 градусов С, ощущалась как минус 26.