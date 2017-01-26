ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
21:42 26.01.2017
Чебоксарцы смогут экономить при использовании безналичной оплаты за проезд на общественном транспорте
14:14 26.01.2017
Студентки ЧГУ им. И.Н. Ульянова провели презентацию Чувашской Республики в Гуйчжоусском университете (КНР)
15:10 24.01.2017
Подписано соглашение о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской епархией и Чувашской ГСХА
12:51 24.01.2017
Чувашские самбисты привезли с первенства России пять медалей разного достоинства
12:10 24.01.2017
На обеспечение жильём молодых семей в Чувашию поступят из федерального бюджета средства в размере 133,1 млн рублей
11:48 24.01.2017
В Чувашии выявлен факт незаконной охоты
17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
 1
Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Чебоксарцы смогут экономить при использовании безналичной оплаты за проезд на общественном транспорте

В Чебоксарах утверждаются тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. На заседании под руководством главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова принято решение изменить цены на билеты с 20 февраля.

Данное решение принято на основании обращений перевозчиков.

Предусматривается снижение тарифа на 1 рубль. При этом стоимость проезда на троллейбусе при безналичной оплате составит 13 рублей, а при наличном расчёте – 17 рублей. На автобус цена за проезд составит 14 рублей при безналичной оплате, а при наличном расчёте – 18 рублей. Изменение тарифов затронет и «маршрутки». Цена за проезд через электронные средства оплаты составит 18 рублей, а при оплате наличными 22 рубля.

По указанию главы администрации Алексея Ладыкова предусматривается введение проездных билетов для школьников и студентов стоимостью 500 рублей. Цены остальных видов проездных билетов остаются на уровне прошлого года.

Алексей Ладыков отмечает, что благодаря введению разных форм оплаты проезда пассажиры могут экономить и выбирать то, что им удобнее.

Кроме этого, глава администрации поручил руководству Чебоксарского троллейбусного управления рассмотреть возможность установки бесплатного Wi-Fi, что приведёт к созданию дополнительных комфортных условий для проезда.

Мнение горожан по тарифу на перевозку пассажиров в общественном транспорте принимаются на телефон горячей линии 23-51-99.

Отметим, что безналичная оплата проезда имеет ряд преимуществ по сравнению с оплатой наличными денежными средствами:

— повышает безопасность перевозок транспортом общего пользования, так как упрощает процесс расчёта с пассажирами, а в случаях, когда в салоне транспортного средства отсутствует кондуктор, понуждает водителя производить обилечивание пассажиров во время остановки транспортного средства, не отвлекаясь от процесса управления;

— учёт пассажиропотока для вычисления доходной и налоговой базы для перевозчика;

— статистическая информация для анализа маршрутной сети;

— многообразие форм оплаты проезда, позволяющих пассажирам выбрать наиболее выгодный и удобный для них вариант.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, , .

26.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 71 queries in 0,774 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев