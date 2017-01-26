Чебоксарцы смогут экономить при использовании безналичной оплаты за проезд на общественном транспорте

В Чебоксарах утверждаются тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте. На заседании под руководством главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова принято решение изменить цены на билеты с 20 февраля.

Данное решение принято на основании обращений перевозчиков.

Предусматривается снижение тарифа на 1 рубль. При этом стоимость проезда на троллейбусе при безналичной оплате составит 13 рублей, а при наличном расчёте – 17 рублей. На автобус цена за проезд составит 14 рублей при безналичной оплате, а при наличном расчёте – 18 рублей. Изменение тарифов затронет и «маршрутки». Цена за проезд через электронные средства оплаты составит 18 рублей, а при оплате наличными 22 рубля.

По указанию главы администрации Алексея Ладыкова предусматривается введение проездных билетов для школьников и студентов стоимостью 500 рублей. Цены остальных видов проездных билетов остаются на уровне прошлого года.

Алексей Ладыков отмечает, что благодаря введению разных форм оплаты проезда пассажиры могут экономить и выбирать то, что им удобнее.

Кроме этого, глава администрации поручил руководству Чебоксарского троллейбусного управления рассмотреть возможность установки бесплатного Wi-Fi, что приведёт к созданию дополнительных комфортных условий для проезда.

Мнение горожан по тарифу на перевозку пассажиров в общественном транспорте принимаются на телефон горячей линии 23-51-99.

Отметим, что безналичная оплата проезда имеет ряд преимуществ по сравнению с оплатой наличными денежными средствами:

— повышает безопасность перевозок транспортом общего пользования, так как упрощает процесс расчёта с пассажирами, а в случаях, когда в салоне транспортного средства отсутствует кондуктор, понуждает водителя производить обилечивание пассажиров во время остановки транспортного средства, не отвлекаясь от процесса управления;

— учёт пассажиропотока для вычисления доходной и налоговой базы для перевозчика;

— статистическая информация для анализа маршрутной сети;

— многообразие форм оплаты проезда, позволяющих пассажирам выбрать наиболее выгодный и удобный для них вариант.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики