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Крест красный оказался опасным

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА, ОБРАЩАЯ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ

На столицу республики наступает агрессивная реклама – светящиеся электронные табло над магазинами и аптеками. Причем, как оказалось, большинство из них установлены незаконно.
– Начался настоящий бум наружной рекламы, – отмечает директор чебоксарского МБУ «Городская реклама» Сергей Ильин. – Это касается не только центра Чебоксар, но и окраин. Можно проехать из одного конца города в другой и везде увидеть над вывесками так называемые «бегущие строки». Они рекламируют товары, акции, скидки. Но дело в том, что они установлены без разрешения. Ведь по федеральному закону о рекламе электронное табло – тоже рекламная конструкция, которую можно использовать только после получения соответствующего документа в органах самоуправления.
Между прочим, за последние два года разрешение было выдано лишь на 15 электронных табло, а за считанные месяцы в городе их внезапно стало в пять раз больше.
– В январе мы насчитали шестьдесят незаконно установленных конструкций, – резюмирует Сергей Ильин. – Даже предприятие, которое торгует этими «бегущими строками», и то без разрешения поставило свое электронное табло с призывом покупать их товар. Сами нарушают закон и других не предупреждают, что не все так просто с установкой этих конструкций.

КСТАТИ
Всем нарушителям выдано предписание, неисполнение которого грозит административным штрафом. Суммы серьезные – на физические лица от 3 до 5 тыс. рублей, на юридические – до 1 млн.

– Опасность электронных табло в том, что их можно назвать ярким примером агрессивной рекламы, – считает Сергей Ильин. – Особенно если хозяева выбирают красный цвет для привлечения внимания. К нам поступают жалобы от жильцов домов, которые не могут по ночам уснуть от того, что под окном непрерывно мерцает яркое алое свечение. Также автомобилисты жалуются, что красный цвет электронных табло сбивает с толку, напоминая светофор. А одна из аптек в центре города использовала очень агрессивный вариант изображения красного креста, и по нашему требованию им пришлось его отключить.
В общем, если есть желание установить для рекламных целей электронное табло, то сначала надо обратиться за разрешением в органы самоуправления. В МБУ «Городская реклама» согласуют, где именно и в каком виде можно использовать такого рода конструкции. Кстати, специалисты рекомендуют выбрать для табло нейтральный цвет – лучше всего белый.

? Незаконно установленные электронные табло должны быть демонтированы в течение месяца.

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27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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