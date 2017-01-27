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Главное, Право
Спрятаться от налогов не удалось

ЗА ДОЛЖНИКА ЗАПЛАТИТ ДРУГАЯ ФИРМА

На практике нередко возникают ситуации, когда по результатам выездной налоговой проверки должники, дабы уйти от уплаты доначисленных налогов, инициируют процедуру банкротства, а бизнес «переводят» на другую организацию.
Однако подобное лукавство не проходит, потому что Налоговый кодекс РФ (ст. 45) позволяет взыскивать налоги в таких ситуациях с зависимых организаций в судебном порядке.
К примеру, проверила налоговая инспекция по Чебоксарам местную коммерческую организацию (назовем ее «Тополь»), которая занимается производством запасных частей, и доначислила ей налоговые платежи на сумму более 27 млн. рублей.
Основанием для этого послужили установленные факты согласованных действий налогоплательщика и контрагентов, направленных на неправомерное завышение расходов и предъявление вычетов по НДС по якобы поступившим материалам. При этом фактически указанными лицами создан формальный документооборот, имитирующий поставку товара и его использование в производстве.
Правомерность доначислений позже была подтверждена постановлением Арбитражного суда Волго­Вятского округа. Но образовавшуюся задолженность, выявленную в ходе выездной проверки, «Тополь» не погасил, в отношении организации­должника открыта процедура банкротства. Однако налоговая инспекция все же добилась судебного решения о взыскании задолженности.
Было установлено, что у «Тополя» после окончания выездной налоговой проверки отсутствовали доходы, деятельность прекращена. При этом по адресу регистрации фирмы аналогичным видом деятельности занималась другая организация «Аист» (название изменено). Оба юридических лица имеют общих учредителей и руководителей, используют в рекламных целях один интернет­ресурс.
Основные покупатели «Тополя» также ушли к «Аисту», туда же были переведены и сотрудники должника. После того, как претендент в банкроты прекратил свою деятельность, доходы «Аиста» значительно выросли. То есть установлено, что эта фирма фактически продолжила деятельность организации-­должника. В общем, в судебном порядке была доказана взаимозависимость двух организаций и совершение ими намеренных действий, направленных на невозможность взыскания доначисленных налоговых сумм. По решению Арбитражного суда Чувашии теперь они подлежат взысканию с ООО «Аист».

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Метки: Главное, Право, .

27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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