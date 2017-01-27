Спрятаться от налогов не удалось

На практике нередко возникают ситуации, когда по результатам выездной налоговой проверки должники, дабы уйти от уплаты доначисленных налогов, инициируют процедуру банкротства, а бизнес «переводят» на другую организацию.
Однако подобное лукавство не проходит, потому что Налоговый кодекс РФ (ст. 45) позволяет взыскивать налоги в таких ситуациях с зависимых организаций в судебном порядке.
К примеру, проверила налоговая инспекция по Чебоксарам местную коммерческую организацию (назовем ее «Тополь»), которая занимается производством запасных частей, и доначислила ей налоговые платежи на сумму более 27 млн. рублей.
Основанием для этого послужили установленные факты согласованных действий налогоплательщика и контрагентов, направленных на неправомерное завышение расходов и предъявление вычетов по НДС по якобы поступившим материалам. При этом фактически указанными лицами создан формальный документооборот, имитирующий поставку товара и его использование в производстве.
Правомерность доначислений позже была подтверждена постановлением Арбитражного суда ВолгоВятского округа. Но образовавшуюся задолженность, выявленную в ходе выездной проверки, «Тополь» не погасил, в отношении организациидолжника открыта процедура банкротства. Однако налоговая инспекция все же добилась судебного решения о взыскании задолженности.
Было установлено, что у «Тополя» после окончания выездной налоговой проверки отсутствовали доходы, деятельность прекращена. При этом по адресу регистрации фирмы аналогичным видом деятельности занималась другая организация «Аист» (название изменено). Оба юридических лица имеют общих учредителей и руководителей, используют в рекламных целях один интернетресурс.
Основные покупатели «Тополя» также ушли к «Аисту», туда же были переведены и сотрудники должника. После того, как претендент в банкроты прекратил свою деятельность, доходы «Аиста» значительно выросли. То есть установлено, что эта фирма фактически продолжила деятельность организации-должника. В общем, в судебном порядке была доказана взаимозависимость двух организаций и совершение ими намеренных действий, направленных на невозможность взыскания доначисленных налоговых сумм. По решению Арбитражного суда Чувашии теперь они подлежат взысканию с ООО «Аист».
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