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Главное, Политика, Экономика
Тариф повысят впервые за три года

НО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАТИТ ПО КАРТЕ, СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

«Чувашавтотранс» обратился в республиканскую Госслужбу по конкурентной политике и тарифам с заявлением о повышении ряда тарифов на пассажирские автоперевозки. Об этом на вчерашнем еженедельном правительственном совещании сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Михаил Резников.
Речь идет о стоимости проезда в автобусах межмуниципальных маршрутов, которая не менялась с 2013 года. При этом изменения почувствуют лишь те пассажиры, которые будут платить за проезд наличными деньгами. Как подчеркнул министр, при оплате наличными предлагается увеличить тариф до 2,63 рубля за километр. Если же проезд будет оплачиваться банковской картой или с помощью транспортного приложения, тариф останется прежним – 2,09 рубля за километр. По словам Михаила Резникова, существенная разница между наличным и безналичным способами оплаты сделает последний более популярным. Это также позволит повысить кассовый контроль и прозрачность работы «Чувашавтотранса». Заключение Госслужбы по уровню тарифов будет представлено в правительство после рассмотрения заявки.
Обстановка по заболеванию гриппом и ОРВИ в республике в целом не вызывает серьезных опасений, доложила на планерке руководитель Минздрава Алла Самойлова. Правда, допустимый порог среди взрослых превышен почти на 26 проц. Как отметила руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, это связано с тем, что данная категория прививалась менее активно, чем дети. Но в целом последняя прививочная кампания существенно сдержала эпидемию – впервые против гриппа привито более 523 тысяч человек, или 42 процента населения.
Основной всплеск заболеваемости пришелся на последнюю неделю минувшего года. Сейчас она пошла на убыль, но в начале февраля возможно снова обострение ситуации, предупредила министр. Наиболее высокий уровень заболеваемости в Новочебоксарске, Чебоксарах, Красночетайском, Мариинско-Посадском районах. Дефицита противовирусных препаратов в республике не наблюдается.
27 января в Чувашии пройдет выездное заседание Координационного совета по промышленности России, который возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Основная его тема – развитие пищевого машиностроения, доложил вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли республики Владимир Аврелькин. Чувашия выбрана закономерно, отметил он, в республике находится ряд успешных предприятий данной отрасли. В заседании примут участие вице-губернаторы, курирующие промышленность регионов. На вчерашний день участие в заседании совета уже подтвердили представители 61 субъекта России.

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Метки: Главное, Политика, Экономика, , .

24.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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