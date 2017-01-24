В Чебоксарах провели стратегическую сессию по туризму

ПРЕДЛАГАЙ ТО, ЧТО МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ УЖЕ ЗАВТРА

«От разговоров про туризм и сервис давно пора переходить к конкретным проектам» – витало в залах гостинично-ресторанного комплекса «Гарден Спа Отель», где на стратегической сессии «Чувашия будущего: туризм и сервис» встретились представители министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, организаций туризма и сервиса, бизнеса, СМИ и блогерского сообщества. Впервые в подобном формате. Чтобы выработать единую стратегию развития въездного туризма в Чувашской Республике и Чебоксарах.

На 150 млн. рублей больше, чем в 2015 году, оказали в прошлом году услуг туристические организации республики. По данным Минкультуры Чувашии

На встречу пришла сотня неравнодушных активистов и плотно работающих в туристической отрасли специалистов. Совместная работа власти и бизнеса для выработки единого направления и была основной задачей встречи. Но чтобы в итоге собрать мысли и идеи воедино, люди сначала работали со своими темами по отдельным секциям. Идеи, основы будущих проектов, как на любой стратегической сессии, требовались и долгоиграющие, и не оторванные от реальности. В финале участники провели экспресс-презентации своих проектных набросков.

Например, одна из групп предложила соединить туристические возможности объектов исторической части Чебоксар, которые, на их взгляд, сегодня в этом смысле не работают: старинное здание тюрьмы, Мыс любви, монумент Матери, здание бывшего кинотеатра «Родина» и другие. И сделать некий «ретро-балкон» города. Размах планов креативных участников был широк – предлагалось отдать исторические здания под молодежные проекты, построить Чебоксарский кремль, вернуть городу Сибирский тракт, даже построить хрустальный мост через Волгу (буквально как в мечтах известного гоголевского персонажа).

Вторая группа сделала акцент на таких брендах, как Чапаев и Николаев, и предложила масштабные квесты и киносъемки. Все это было, конечно, увлекательно. Но, как написала на своей странице в соцсетях одна из участниц сессии Наталья Альгешкина: «Не предлагай того, чего не можешь начать реализовывать собственными силами уже завтра. Желание вписывать на бумагу большинство из этих предложений лично у меня отпадает после первого же вопроса «А зачем?» И сама предлагает на будущее отслеживать логику всей стратегической сессии уже на уровне сценария и детально подойти к презентации проектов.

Присоединившийся к участникам при подведении итогов Глава Чувашии Михаил Игнатьев главными проблемами назвал плохие дороги и сервис, материально-техническую базу гостиничного хозяйства. Но сейчас на инфраструктуру, благоустройство районов и городов, дороги выделяются миллиарды рублей. Празднование 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашской автономии, по его словам, вообще должны поднять регион на другой уровень. Но надо работать над качеством сервиса.

И, конечно, после недавней поездки в Японию Глава республики не мог не поделиться своими впечатлениями о качестве туристического продукта этой страны. Кухня без тайн происхождения любого продукта и совершенный сервис – вот пример для подражания каждому ресторатору, убежден Михаил Игнатьев. И даже обещал дать награду любому, кто совершит в Чебоксарах подобное чудо. Ведь у нас свои преимущества – экологически чистая земля, такая же продукция. Осталось воспитать специалистов. Чтобы научиться хорошо обслуживать клиентов, не нужны миллиарды.

Взяться за ресторан, подобный японскому, не вызвался пока никто. Бизнесменов, уже имеющих рестораны и туристические «усадьбы», интересовали условия кредитования, туроператоров – вхождение в федеральную программу по туризму, выведение отрасли из Минкультуры в ведение отдельного профильного комитета.

Разговор в любом случае получился небесполезным. Была видна заинтересованность сторон, а инфографика демонстрировала, что свет в конце тоннеля туристической отрасли все же проглядывает. Поток туристов стал чуть полноводнее (на 7 проц.), запущены туристические автобусы и экскурсионные троллейбусы, в Чебоксарах открылся Туристский информационный центр, появились знаки пешеходной навигации, новые скверы, а полученный доход от оказания услуг туристскими организациями составил более 1 млрд. рублей. Так что новым проектам есть уже от чего оттолкнуться.

Интересно, что самую эффектную, а главное – уже реализующуюся идею озвучили не участники рабочих групп стратегической сессии, а пришедший к финалу сессии Глава республики. Он рассказал, что скоро в Чебоксарах появятся новые своеобразные «часы», которые претендуют на новый городской знак, символ. Это будет пушка, которая каждый день будет оповещать город, что наступил полдень. Место для таких «часов» уже ищут.