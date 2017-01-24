В Чебоксарах провели стратегическую сессию по туризму

ПРЕДЛАГАЙ ТО, ЧТО МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ УЖЕ ЗАВТРА
«От разговоров про туризм и сервис давно пора переходить к конкретным проектам» – витало в залах гостинично-ресторанного комплекса «Гарден Спа Отель», где на стратегической сессии «Чувашия будущего: туризм и сервис» встретились представители министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, организаций туризма и сервиса, бизнеса, СМИ и блогерского сообщества. Впервые в подобном формате. Чтобы выработать единую стратегию развития въездного туризма в Чувашской Республике и Чебоксарах.
На 150 млн. рублей больше, чем в 2015 году, оказали в прошлом году услуг туристические организации республики. По данным Минкультуры Чувашии
На встречу пришла сотня неравнодушных активистов и плотно работающих в туристической отрасли специалистов. Совместная работа власти и бизнеса для выработки единого направления и была основной задачей встречи. Но чтобы в итоге собрать мысли и идеи воедино, люди сначала работали со своими темами по отдельным секциям. Идеи, основы будущих проектов, как на любой стратегической сессии, требовались и долгоиграющие, и не оторванные от реальности. В финале участники провели экспресс-презентации своих проектных набросков.
Например, одна из групп предложила соединить туристические возможности объектов исторической части Чебоксар, которые, на их взгляд, сегодня в этом смысле не работают: старинное здание тюрьмы, Мыс любви, монумент Матери, здание бывшего кинотеатра «Родина» и другие. И сделать некий «ретро-балкон» города. Размах планов креативных участников был широк – предлагалось отдать исторические здания под молодежные проекты, построить Чебоксарский кремль, вернуть городу Сибирский тракт, даже построить хрустальный мост через Волгу (буквально как в мечтах известного гоголевского персонажа).
Вторая группа сделала акцент на таких брендах, как Чапаев и Николаев, и предложила масштабные квесты и киносъемки. Все это было, конечно, увлекательно. Но, как написала на своей странице в соцсетях одна из участниц сессии Наталья Альгешкина: «Не предлагай того, чего не можешь начать реализовывать собственными силами уже завтра. Желание вписывать на бумагу большинство из этих предложений лично у меня отпадает после первого же вопроса «А зачем?» И сама предлагает на будущее отслеживать логику всей стратегической сессии уже на уровне сценария и детально подойти к презентации проектов.
Присоединившийся к участникам при подведении итогов Глава Чувашии Михаил Игнатьев главными проблемами назвал плохие дороги и сервис, материально-техническую базу гостиничного хозяйства. Но сейчас на инфраструктуру, благоустройство районов и городов, дороги выделяются миллиарды рублей. Празднование 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашской автономии, по его словам, вообще должны поднять регион на другой уровень. Но надо работать над качеством сервиса.
И, конечно, после недавней поездки в Японию Глава республики не мог не поделиться своими впечатлениями о качестве туристического продукта этой страны. Кухня без тайн происхождения любого продукта и совершенный сервис – вот пример для подражания каждому ресторатору, убежден Михаил Игнатьев. И даже обещал дать награду любому, кто совершит в Чебоксарах подобное чудо. Ведь у нас свои преимущества – экологически чистая земля, такая же продукция. Осталось воспитать специалистов. Чтобы научиться хорошо обслуживать клиентов, не нужны миллиарды.
Взяться за ресторан, подобный японскому, не вызвался пока никто. Бизнесменов, уже имеющих рестораны и туристические «усадьбы», интересовали условия кредитования, туроператоров – вхождение в федеральную программу по туризму, выведение отрасли из Минкультуры в ведение отдельного профильного комитета.
Разговор в любом случае получился небесполезным. Была видна заинтересованность сторон, а инфографика демонстрировала, что свет в конце тоннеля туристической отрасли все же проглядывает. Поток туристов стал чуть полноводнее (на 7 проц.), запущены туристические автобусы и экскурсионные троллейбусы, в Чебоксарах открылся Туристский информационный центр, появились знаки пешеходной навигации, новые скверы, а полученный доход от оказания услуг туристскими организациями составил более 1 млрд. рублей. Так что новым проектам есть уже от чего оттолкнуться.
Интересно, что самую эффектную, а главное – уже реализующуюся идею озвучили не участники рабочих групп стратегической сессии, а пришедший к финалу сессии Глава республики. Он рассказал, что скоро в Чебоксарах появятся новые своеобразные «часы», которые претендуют на новый городской знак, символ. Это будет пушка, которая каждый день будет оповещать город, что наступил полдень. Место для таких «часов» уже ищут.
КСТАТИ
Те, кто уже работает в бизнесе, предлагали куда более реалистичный «продукт»: этнопарк «Родина Николаева» в Шоршелах, строительство нескольких комплексов на основе оздоровительных грязей с сопутствующим малым бизнесом (пасеки, производство козьего молока и сыра, травяных чаев). Еще одна группа работала над самим образом местного гостеприимства, формированием его культуры. Среди проблем фигурировали недостаток образования в этой сфере, слабый автопарк. Назывались необходимость создания ассоциации туристических организаций, туристической полиции, путеводителя и много чего еще.