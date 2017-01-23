Главное С наградой! Указом Главы Чувашии от 19 января 2017 года награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Федоров Гурий Иванович – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Комбайн», Яльчикский район;

Почетной грамотой Чувашской Республики полковник внутренней службы Ерофеев Сергей Зиновьевич – заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) – начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный спасатель Чувашской Республики» Лукшину Евгению Венегдитовичу – начальнику поисково-спасательного отряда техногенных видов работ Чувашской республиканской поисково-спасательной службы;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Матросову Валерию Николаевичу – заведующему рентгеновским отделением, врачу-рентгенологу Городской клинической больницы № 1», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Романову Владимиру Викторовичу – слесарю механосборочных работ ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Капитонову Александру Петровичу – соучредителю ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольский район;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Ефимову Николаю Вячеславовичу – инженеру ОАО «Канашские городские электрические сети», Стаканкину Юрию Борисовичу – водителю автомобиля (специализированного) автоколонны № 1 ООО «Коммунальные технологии», г. Чебоксары;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Борониной Людмиле Валентиновне – начальнику службы заказчика ОАО «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп», г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Полозину Николаю Ивановичу – учителю истории Большеатменьской средней общеобразовательной школы Красночетайского района;

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Денисову Александру Витальевичу – начальнику района электрических сетей 3 группы Шемуршинского района электрических сетей Южного производственного отделения филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чувашэнерго»;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Ермолаеву Льву Гурьевичу – судье Верховного суда Чувашской Республики.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Антонова Роза Васильевна – заведующая сектором – главный бухгалтер финансового отдела администрации Яльчикского района Чувашской Республики, Берилло Любовь Ивановна – начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Янтиковского района Чувашской Республики.

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