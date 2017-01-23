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17:01 23.01.2017
В 2017 году капитальный ремонт запланирован в 22 больницах Чувашии
16:31 23.01.2017
Авиаперелеты в Турцию из г. Чебоксары возобновятся весной
16:24 20.01.2017
 1
Открытой тренировкой юных самбистов в Чебоксарах начал работу Всероссийский форум «Дни самбо в Приволжье»
13:39 20.01.2017
Дом Дружбы в Чебоксарах откроют на День народного единства
13:29 20.01.2017
В Чувашии откроется биатлонный комплекс
13:23 20.01.2017
 1
Чувашия – в лидерах экологического рейтинга страны
13:17 20.01.2017
На ремонт и строительство дорог Чувашии выделят 5 миллиардов рублей
13:16 20.01.2017
В 2017 году в Чувашии завершится программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда
13:13 20.01.2017
Глава Чувашии призвал строить жильё материалами собственного производства
13:12 20.01.2017
Михаил Игнатьев поставил задачу поднять уровень зарплат на селе
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С наградой!

Указом Главы Чувашии от 19 января 2017 года награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Федоров Гурий Иванович – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Комбайн», Яльчикский район;
Почетной грамотой Чувашской Республики полковник внутренней службы Ерофеев Сергей Зиновьевич – заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) – начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.
Присвоены почетные звания:
«Заслуженный спасатель Чувашской Республики» Лукшину Евгению Венегдитовичу – начальнику поисково-спасательного отряда техногенных видов работ Чувашской республиканской поисково-спасательной службы;
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Матросову Валерию Николаевичу – заведующему рентгеновским отделением, врачу-рентгенологу Городской клинической больницы № 1», г. Чебоксары;
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Романову Владимиру Викторовичу – слесарю механосборочных работ ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», г. Чебоксары;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Капитонову Александру Петровичу – соучредителю ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольский район;
«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Ефимову Николаю Вячеславовичу – инженеру ОАО «Канашские городские электрические сети», Стаканкину Юрию Борисовичу – водителю автомобиля (специализированного) автоколонны № 1 ООО «Коммунальные технологии», г. Чебоксары;
«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Борониной Людмиле Валентиновне – начальнику службы заказчика ОАО «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп», г. Чебоксары;
«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Полозину Николаю Ивановичу – учителю истории Большеатменьской средней общеобразовательной школы Красночетайского района;
«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Денисову Александру Витальевичу – начальнику района электрических сетей 3 группы Шемуршинского района электрических сетей Южного производственного отделения филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» – «Чувашэнерго»;
«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Ермолаеву Льву Гурьевичу – судье Верховного суда Чувашской Республики.
Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Антонова Роза Васильевна – заведующая сектором – главный бухгалтер финансового отдела администрации Яльчикского района Чувашской Республики, Берилло Любовь Ивановна – начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Янтиковского района Чувашской Республики.

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Метки: Главное, .

23.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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