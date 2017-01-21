Михаил Игнатьев выступил с Посланием народу Чувашии

ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ, СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Фоторепортаж

Оглашению Послания предшествовала большая работа. В ходе его подготовки учитывались мнения жителей республики, представителей общественных организаций.

В Послании был представлен развернутый анализ выполнения программ социально-экономического развития Чувашии и обозначены стратегические направления развития региона, основные векторы работы правительства, Государственного Совета, муниципальных органов, предприятий и организаций республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. В адрес практически каждого министерства и ведомства прозвучали конкретные поручения по реализации того или иного важного направления.

В начале Послания Глава республики значительное место уделил социальному самочувствию общества. Отмечено, что у Чувашии высокий рейтинг уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов. Акцент был также сделан на демографической обстановке как главном показателе благополучия общества.

Отдельно была выражена благодарность работникам здравоохранения. Высокую оценку получила и образовательная сфера, внедрение современных информационных технологий, сельское хозяйство, дорожное строительство, физкультура и спорт. Доклад не раз прерывался аплодисментами.

Оглашение Послания транслировалось в режиме реального времени на Национальном телевидении и Национальном радио Чувашии.

ЦИФРА

21 раз аплодировали Главе Чувашии участники торжественного собрания в Чувашском государственном театре оперы и балета. В нем приняли участие более 900 человек – депутаты Госсовета, Госдумы РФ и Совета Федерации, руководители органов исполнительной власти, федеральных территориальных структур и муниципалитетов, сельских поселений. А также главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители предприятий и организаций Чувашии, республиканских СМИ. 6 раз аплодировали Михаилу Игнатьеву, когда в своем Послании он затрагивал тему спорта и физической культуры, 2 раза – в момент высказывания о поддержке системы образования и учителей, столько же, 2 раза, – о строительстве дорог, по 1 разу – о развитии здравоохранения, отрасли информационных технологий, сельского хозяйства, обеспечении межнационального и межконфессионального согласия, создании в республике комфортной среды, возведении сельских клубов.

КОММЕНТАРИИ

Валерий ФИЛИМОНОВ, председатель Госсовета Чувашии (партия «Единая Россия»):

– В своем Послании Михаил Игнатьев указал, что Чувашия стремится стать регионом комфортного проживания. Мы знаем, с какой позиции стартуем: немало сделано в сферах экономики, социальной политики, дошкольного и школьного образования, медицины. Однако все это объединяет главное – то, что этот год назван Годом Отца и Матери. Только в духовном единстве – с учетом национальных традиций народов, проживающих в республике, – только в мире и согласии, в атмосфере поддержки и понимания мы решим поставленные задачи реальной экономики. Мы, представители Госсовета, должны создавать законодательные условия для воплощений принципиальных решений, связанных с социальной поддержкой, в том числе и семьи. А исполнительная власть, включая муниципалитеты, – реализовывать их на своем уровне. И работать мы должны сообща с институтами гражданского общества. Как сказал Михаил Васильевич, надо вести прямой диалог с людьми.

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Светлана ЕНИЛИНА, министр финансов Чувашии:

– Глава Чувашии в своем Послании Государственному Совету отметил, что республика заняла 3 место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов ПФО, в регионе создан специальный портал управления общественными финансами, где каждый гражданин в онлайн-режиме может следить за исполнением республиканского бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов. Действительно, практика привлечения населения к бюджетному процессу очень положительно сказывается и на финансовой грамотности населения, и на степени доверия граждан к органам власти. Все больше людей понимают, что бюджетная система, выстроенная в Чувашии, – одна из самых прозрачных систем в стране. По данным Минфина России мы входим в число 16 регионов страны, в которых выполнен переход регионального и местных бюджетов на «программный» формат. То есть всего в 16 из 85 регионов граждане могут отследить направление бюджетных расходов вплоть до каждого рубля. При этом хочу отметить, что в Чувашии формирование бюджета на основании целевых программ началось еще 4 года назад.

Данная ситуация, бесспорно, свидетельствуют о правильности выбранного Главой Чувашии курса, и я думаю, в дальнейшем мы будем добиваться еще больших успехов в данном направлении.

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Лидия ВОРОПАЕВА, главный врач Республиканского онкологического диспансера Минздрава Чувашии:

– Если вспоминать прошлый год, то очевидно, без помощи Главы Чувашии невозможно было бы сделать все, что было задумано для открытия нашего учреждения. Возведен новый корпус, закуплено оборудование, получена лицензия, и вот уже менее чем за 2 месяца выполнено более 300 операций. Федеральные структуры здравоохранения активно взаимодействуют с нами, потому что знают Главу республики, знают, как развивается отрасль, а мы – тоже часть республики.

И то, что Михаил Игнатьев обозначил в своем Послании новые перспективы развития здравоохранения, наполняет нас радостью. Продолжение совершенствования медицинской помощи – это создание Центра ядерной медицины. Благодаря ему мы наряду с такими крупными городами, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, сделаем колоссальный шаг вперед для лечения пациентов. На другой уровень выйдет не только диагностика заболеваний, мы сможем контролировать, насколько эффективным оказалось лечение.

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Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации г. Чебоксары:

– Программа по строительству детских садов в городе продолжается. И как упомянул в своем Послании Глава Чувашии, в первом полугодии мы должны ввести в эксплуатацию 4 детских сада. Это более тысячи мест для детей. Помимо муниципальных денег на строительство идут средства из федерального и республиканского бюджетов. Работа предстоит сложная, напряженная, но мы справимся. Ведь в прошлом году за кратчайшие сроки в Чебоксарах были возведены школа и 2 детских сада. Поставленные перед нами цели мы считаем приоритетными.

Еще одна важная задача – реализация программы благоустройства дворовых территорий и общественного пространства. Сейчас проходят обсуждения этой программы с жителями районов столицы Чувашии. Отмечу, все решения будут приниматься на благо горожан.

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Валерий ИВАНОВ, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор АО «АККОНД»:

– Послание Главы Чувашии – безусловно, значимое событие для депутатов, для представителей бизнеса, руководителей промышленных предприятий и всех граждан республики, потому что в нем обозначены наиболее важные моменты жизни нашего региона, определен вектор развития общества, республики, страны в целом.

И в сегодняшнем Послании я подчеркнул для себя два ключевых момента. Первый – вся работа государственной власти сегодня направлена на человека. Это жилищные программы, поддержка села, увеличение рабочих мест и так далее. Конечно, в связи со сложными экономическими условиями имеются и временные трудности, однако, я уверен, мы все сможем преодолеть.

Второй момент, который я бы особо выделил в Послании Михаила Игнатьева, – правительство региона сегодня идет в направлении улучшения инвестиционной привлекательности республики через разные рычаги, системы, в частности, с помощью создания фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности. Мы, как депутаты, участвовали в создании этого проекта, обсуждали его и принимали решения. И я думаю, что эта своевременная поддержка бизнеса даст определенный толчок к тому, что в республике активно начнут открываться новые производства, предприятия.

И, конечно, как руководителю крупного предприятия, мне было приятно, что Глава республики в своем докладе отметил и нас. Хотя, конечно, мы работаем не ради славы, нам важно идти по пути активного развития – открывать новые линии, корпуса, создавать рабочие места и тем самым вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие республики.

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Валерий ЛАПТЕВ, директор ДЮСШ имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова:

– Очень радует, что в Послании было столько внимания уделено спорту. Когда Михаил Игнатьев говорил о значимости спорта в республике, его речь, пожалуй, чаще всего прерывалась бурными овациями: люди поддерживали и одобряли Главу республики. И это, конечно, вызывает гордость. Ведь Чувашия действительно является одним из центров спортивной жизни страны, где растят чемпионов Европы и мира, победителей олимпиад.

Очень здорово, что спортивная Чувашия не стоит на месте, а постоянно развивается. Взять, например, физкультурно-оздоровительный комплекс нашей школы. Он открылся в новоюжном районе Чебоксар всего несколько месяцев назад, а посмотрите, сколько в нем сейчас занимается горожан: приходят и взрослые, и дети, практически никогда не пустует бассейн! Приятно видеть, что жители нашей республики уделяют столько времени и внимания спорту, а значит, заботятся о своем здоровье и здоровье будущих поколений.

Фоторепортаж Олега МАЛЬЦЕВА: