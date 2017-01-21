Самбо как бренд

В РЕСПУБЛИКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧНОГО СПОРТА

Масштабная акция «Дни самбо в Приволжском федеральном округе» в столице Чувашии состоялась в рамках реализации решений Совета по спорту при Президенте Российской Федерации, проходившего в конце минувшего года во Владимире.

На совете было решено для всемерной поддержки самообороны без оружия – этого самого что ни на есть национального отечественного вида спорта – организовать в 2017-м в разных уголках нашей страны четыре Всероссийских форума, посвященных самбо. Первыми подобную акцию приняли Чебоксары. Затем форумы пройдут в Хабаровске, Екатеринбурге и Сочи.

16 воспитанников чувашской школы самбо входят в составы сборных команд России в разных возрастных группах

Вчера в работе Всероссийского форума «Дни самбо в Приволжье» приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев, директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко.

Гости побывали на открытой тренировке юных самбистов в спортшколе «Четра», посетили школу № 59, где работает соответствующая спортивная секция. «В Чувашии очень серьезно относятся к самбо, это по многим критериям – показатель для других регионов», – сделал вывод из увиденного Рашид Нургалиев. Затем во Дворце самбо состоялось пленарное заседание на тему «Самбо – ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания молодежи». Прошел дискуссионный «круглый стол» с участием ведущих специалистов по самообороне без оружия из разных регионов страны. Обсуждали они, в частности, вопрос более глубокого внедрения основ этого вида спорта в школьную систему образования. А вечером здесь же было организовано праздничное спортивно-культурное шоу.

– Самбо – национальное достояние нашей любимой России. Этот вид спорта является одним из базовых в Чувашии, – заметил Михаил Игнатьев. – Им занимаются 2600 человек. Наши спортсмены в составе сборной России побеждают на престижных турнирах национального и международного уровня.

Рашид Нургалиев рассказал собравшимся, почему самбо оказано столь пристальное внимание: «Это единственная в мире спортивная дисциплина, где приоритетным является общение на русском языке. А самбо на планете занимаются в 120 странах. Если хотите, это наш национальный бренд, важный элемент культурного влияния русского языка на другие страны и народы. По сути, это то же самое, скажем, что для американцев бейсбол, японцев – дзюдо, корейцев – тхэквондо. И его мы всячески должны развивать и использовать в нынешней столь непростой международной обстановке.

– Совсем скоро нашему самбо официально исполнится 80 лет, и мы все должны этим гордиться, – напомнил Вениамин Каганов.

– Когда я еще сержантом проходил срочную службу в армии, в нашем отделении служили семь мастеров спорта по самбо и другим видам борьбы. Они всегда умели эффективно и надежно выполнять поставленную перед ними задачу, – отметил пользу этого вида спорта еще один почетный гость спортивно-образовательной акции, генерал-лейтенант МВД России, вице-президент Всероссийской федерации самбо Владимир Горшуков.

– Когда родители слышат о программе «Самбо – в школу», то у них возникают вопросы: «Зачем нам именно этот вид спорта и почему он?» На самом деле это же обычный урок физкультуры, обычная гимнастика с постепенным обучением технике самбо, безопасным падениям и приемам самозащиты в случае необходимости, – сообщил участникам форума Сергей Елисеев. – Ведь каждому родителю важно, чтобы его ребенок умел правильно вести себя в экстремальной ситуации. Причем, наши специалисты и педагоги точно знают, как это надо делать. Потому и придуман наш проект, он расписан буквально до мелочей и действенно работает.