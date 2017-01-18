Александр ИВАНОВ, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:

«Выход в большой эфир существенно расширит горизонты информационного пространства нашего региона. Перед коллективом Национального телевидения Чувашии стоит серьезная задача – создавать конкурентоспособный и качественный продукт. Телеканал, вещающий на всю центральную часть России, от Калининграда до Хабаровска, должен стать одним из основных брендов нашей республики. Поэтому к формированию и подбору контента нужно подходить ответственно. В продвижении бренда Чувашии должны принимать участие не только творческий коллектив телеканала и органы власти, но и представители крупного и среднего бизнеса, руководители предприятий, организаторы культурных и спортивных мероприятий».

(Из выступления на рабочей встрече с руководящим составом Национального телевидения Чувашии)