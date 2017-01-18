В Чебоксарах перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере

НЕ ПЛАТИЛ НАЛОГИ

По версии следствия, директор коммерческой организации, зарегистрированной в Батыревском районе, но фактически осуществляющей свою деятельность в Чебоксарах, с октября 2014-го по январь 2015 года не заплатил НДС на сумму без малого 10 млн. рублей.

Для этого он занижал налогооблагаемую базу по НДС, включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах фирмы по фиктивным договорам субподряда по производству строительных работ с тремя контрагентами.

Для обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее как обвиняемому, так и возглавляемой им коммерческой организации, общей стоимостью свыше 6,7 млн. рублей. Кроме того, налоговыми органами заявлен гражданский иск к обвиняемому с требованиями о компенсации причиненного ущерба.