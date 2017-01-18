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Откликнитесь, участники Фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов

«ОНИ ХОТЕЛИ С НАМИ ДРУЖИТЬ»…

В нашей республике и по всей России полным ходом идет заявочная кампания на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Он будет проходить с 14 по 22 октября 2017 года. Ожидается, что в фестивале примут участие 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
Молодые и активные смогут общаться во время дискуссий, культурной программы, спортивных состязаний. На праздник съедутся лидеры различных сфер – молодые ученые, журналисты, руководители некоммерческих организаций, спортсмены. Опытом будут также обмениваться лучшие в творчестве, педагогике, IT, политике, представители студенчества.
А сегодня работники Центра молодежных инициатив Министерства образования и молодежной политики Чувашии рассказывают молодым о фестивале и его ценностях, о возможности участия в этом мероприятии.
Одновременно в центре ищут участников проходивших в Москве VI Международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году и XII Международного фестиваля молодежи и студентов в 1985 году. Эти люди могут многое рассказать сегодняшней молодежи, поделиться фестивальным опытом и воспоминаниями.

С КАРНАВАЛА НА ФУТБОЛ
После объявления в прессе и в сети Интернет о поиске участников предыдущих фестивалей молодежи уже откликнулись несколько человек, причем среди них есть и участники Фестиваля-57.
Один из них – Николай Антонович Кондратьев, в те годы работавший слесарем в автотранспортной конторе. Молодой и перспективный лыжник, занимавший призовые места на республиканских соревнованиях, своими спортивными успехами заслужил право стать участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Николай Кондратьев вспоминает, как его инструктировали: объясняли, как вести себя за столом, в какую руку брать ложку, а в какую – вилку и нож… В память яркими пятнами врезались уличные карнавалы и футбольный матч «СССР – Венгрия», на котором удалось побывать. В свободное время чувашские ребята гуляли в парке Горького, по Красной площади и ходили по магазинам – ведь нужно же было накупить сувениров для родных! «На фестиваль нужно ехать обязательно, – советует пенсионер сегодняшней молодежи. – Пообщаться с иностранцами, показать себя».

НА ИНСТРУКТАЖЕ ВЕЛЕЛИ ПОДАРКИ НЕ БРАТЬ
«В тот год я заканчивала волгоградскую Высшую следственную школу при МВД СССР, – вспоминает участница Фестиваля-85 Людмила Боброва. – Нас специально выпустили не в августе, а в июне. Надели погоны лейтенантов и триста человек отправили на обеспечение безопасности Фестиваля молодежи и студентов. Был четкий инструктаж: не брать подарки и ни с кем не вступать в пространные разговоры (хотя и были с собой разговорники). Помню, как о начале церемонии открытия объявил тогда Игорь Кириллов, помню, как дрожали от волнения ноги…»
Конечно же, интересно было увидеть впервые иностранцев, которых в такой закрытой стране, как СССР, в те времена было немного. Людмила Боброва до сих пор помнит впечатление, произведенное на нее подаренным кофе в стеклянной банке: ведь прежде ей доводилось видеть лишь индийский быстрорастворимый напиток. Оставил ли фестиваль след в душе? Конечно, оставил! «Мы поняли, что молодежь капиталистического мира такая же, как и мы, они хотят общаться, хотят с нами дружить. После той встречи мы стали более открыты для иностранцев, учившихся на нашем курсе: вьетнамцев, монголов, йеменцев…» Сегодня участница Фестиваля-85 преподает в одном из чебоксарских вузов, она готова участвовать в Фестивале-2017 и даже уже записалась на него в качестве волонтера, ведь ей «всего ничего, 65 лет».

Фото istfak.omgpu.ru
?    Гостями фестиваля в 1985 году стали 26 тысяч человек из 157 стран мира.

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18.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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