Главное, Спорт Обустроят футбольные зоны На традиционной еженедельной планерке в администрации г. Чебоксары рассмотрели вопрос об облагораживании действующей в городе общественной футбольной инфраструктуры.

Как известно, с 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет XXI чемпионат мира по футболу. В столице Чувашии будут жить и тренироваться команды-участницы этого крупнейшего международного спортивного форума. Оргкомитет чемпионата в качестве тренировочных баз одобрил центральный стадион «Олимпийский» и стадион «Спартак».

Но, помимо этого, к чемпионату мира, как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, в микрорайонах города необходимо также реконструировать старые и построить новые футбольные площадки, чтобы улучшить доступность этого вида спорта для наших детей. Фото maymaksa.ru

? Алексей Ладыков поручил оперативно разработать единые требования по обустройству футбольных зон в микрорайонах Чебоксар.

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