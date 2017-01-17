Обустроят футбольные зоны

На традиционной еженедельной планерке в администрации г. Чебоксары рассмотрели вопрос об облагораживании действующей в городе общественной футбольной инфраструктуры.
Как известно, с 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет XXI чемпионат мира по футболу. В столице Чувашии будут жить и тренироваться команды-участницы этого крупнейшего международного спортивного форума. Оргкомитет чемпионата в качестве тренировочных баз одобрил центральный стадион «Олимпийский» и стадион «Спартак».
Но, помимо этого, к чемпионату мира, как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, в микрорайонах города необходимо также реконструировать старые и построить новые футбольные площадки, чтобы улучшить доступность этого вида спорта для наших детей.
Фото maymaksa.ru
? Алексей Ладыков поручил оперативно разработать единые требования по обустройству футбольных зон в микрорайонах Чебоксар.
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.