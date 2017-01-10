Всеволод БОГДАНОВ, председатель Союза журналистов России:
«Исторически так сложилось, что первые периодические издания в России и на Чувашской земле увидели свет в одном и том же месяце – январе. Начало года – это начало новых дел и свершений. Праздники печати – замечательный повод вспомнить тех, кто стоял у истоков российской и чувашской прессы… Ваша журналистская организация – одна из лучших в Союзе журналистов России. Вы регулярно обмениваетесь опытом с коллегами из других регионов, проводите творческие конкурсы, семинары. Мы высоко ценим ваше стремление к консолидации журналистского сообщества. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность Главе вашей республики Михаилу Игнатьеву за поддержку Союза журналистов Чувашии».
(Из поздравления журналистам Чувашской Республики)
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