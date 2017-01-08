ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:27 09.01.2017
 2
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Петр on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Саше on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
    		•
    Главное, Спорт
    Легенды фигурного катания выступили в Ледовом дворце «Чебоксары Арена»

    ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О СУДЬБЕ ЧЕМПИОНСКОЙ ШЛЯПЫ

    Живые легенды отечественного фигурного катания Игорь Бобрин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин два вечера подряд в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» «зажигали» для юных зрителей в праздничном шоу «Золушка».
    Первое же представление в столице Чувашии собрало на трибунах четыре тысячи маленьких зрителей. Примерно столько же детей и взрослых пришло в Ледовый дворец и на следующий день. А до выхода на лед знаменитые спортсмены пообщались со своими юными поклонниками во время небольшой пресс-конференции, устроенной в одном из залов Ледового дворца.
    Кстати, перед началом общения взрослые и дети поздравили Наталью Бестемьянову с ее днем рождения, случившимся как раз накануне приезда в Чебоксары. «Рада, что вы помните об этом, – даже удивилась Наталья Филимоновна. – Это же мой самый любимый праздник после Нового года».
    – Какие свои победы вы считаете самыми значимыми в жизни? – тут же поинтересовалась у фигуристов одна любопытная кроха.
    – Для любого спортсмена пиком его карьеры, конечно, считается победа на Олимпийских играх, как это произошло для нас с Наташей в 1988 году на зимней Олимпиаде в Калгари, – сказал Андрей Букин. И чуть позже с улыбкой добавил: – А знаете, сколько времени мы вместе в спорте и в театре ледовых миниатюр катаемся с этой рыжей (дружеский кивок в сторону своей партнерши)? 13 января исполнится 40 лет. Правда, нереальная цифра?
    – А для меня очень важно появление нашего театра, – сообщил Игорь Бобрин. – Вместе с труппой мы уже объездили почти полсотни стран и создали 21 спектакль, в том числе и «Золушку». А перед приездом в Чебоксары выступили в Москве, на открытой ледовой площадке сада «Эрмитаж». При температуре минус тридцать с лишним градусов артисты танцевали для туристов из Франции. Те были просто в ужасе от подобного холода, а наши ребята лишь тихонько посмеивались.
    – Не скажете, какова судьба фетровой шляпы, этого аксессуара знаменитого танца «Спящий ковбой» в вашем исполнении? Она еще жива? – поинтересовался у чемпиона Европы 1981 года корреспондент «Советской Чувашии».
    – Шляпа хранится у меня дома как исторический раритет. Я ее вообще предпочитаю не трогать, – отозвался Игорь Бобрин.

    НАША СПРАВКА
    Игорь Бобрин (14.11.1953) – чемпион Европы 1981 года, муж Натальи Бестемьяновой. Считается одним из самых оригинальных и артистичных фигуристов XX века, один из создателей современного стиля мужского фигурного катания. В частности, его показательный номер «Спящий ковбой» вызывал неизменный восторг у зрителей.
    После завершения спортивной карьеры создал в 1986 году театр ледовых миниатюр, из которого со временем вышли все ныне действующие в России ледовые шоу, включая «Ледниковый период» на Первом канале.
    Наталья Бестемьянова (06.01.1960) и Андрей Букин (10.06.1957) – олимпийские чемпионы 1988 года и серебряные призеры зимней Олимпиады 1984 года в парном катании. Четырехкратные (1985­1988) чемпионы мира и пятикратные (1983, 1985­1988) чемпионы Европы. Обладатели приза Жака Фавара «За выдающийся вклад в мировое фигурное катание» (1993) – своего рода спортивный аналог премии «Оскар». Чемпионы мира 1991 года и серебряные призеры чемпионата мира 1989 года среди профессионалов.
    Кроме того, Андрей Букин в 1988 году был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада).

    Фото cap.ru
    ? Знаменитая тройка фигуристов впервые посетила Чебоксары.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Спорт, , .

    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 80 queries in 0,931 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев