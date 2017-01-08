Главное, Спорт Легенды фигурного катания выступили в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» ЗВЕЗДЫ НА ЛЬДУ, ИЛИ КОЕ-ЧТО О СУДЬБЕ ЧЕМПИОНСКОЙ ШЛЯПЫ Живые легенды отечественного фигурного катания Игорь Бобрин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин два вечера подряд в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» «зажигали» для юных зрителей в праздничном шоу «Золушка».

Первое же представление в столице Чувашии собрало на трибунах четыре тысячи маленьких зрителей. Примерно столько же детей и взрослых пришло в Ледовый дворец и на следующий день. А до выхода на лед знаменитые спортсмены пообщались со своими юными поклонниками во время небольшой пресс-конференции, устроенной в одном из залов Ледового дворца.

Кстати, перед началом общения взрослые и дети поздравили Наталью Бестемьянову с ее днем рождения, случившимся как раз накануне приезда в Чебоксары. «Рада, что вы помните об этом, – даже удивилась Наталья Филимоновна. – Это же мой самый любимый праздник после Нового года».

– Какие свои победы вы считаете самыми значимыми в жизни? – тут же поинтересовалась у фигуристов одна любопытная кроха.

– Для любого спортсмена пиком его карьеры, конечно, считается победа на Олимпийских играх, как это произошло для нас с Наташей в 1988 году на зимней Олимпиаде в Калгари, – сказал Андрей Букин. И чуть позже с улыбкой добавил: – А знаете, сколько времени мы вместе в спорте и в театре ледовых миниатюр катаемся с этой рыжей (дружеский кивок в сторону своей партнерши)? 13 января исполнится 40 лет. Правда, нереальная цифра?

– А для меня очень важно появление нашего театра, – сообщил Игорь Бобрин. – Вместе с труппой мы уже объездили почти полсотни стран и создали 21 спектакль, в том числе и «Золушку». А перед приездом в Чебоксары выступили в Москве, на открытой ледовой площадке сада «Эрмитаж». При температуре минус тридцать с лишним градусов артисты танцевали для туристов из Франции. Те были просто в ужасе от подобного холода, а наши ребята лишь тихонько посмеивались.

– Не скажете, какова судьба фетровой шляпы, этого аксессуара знаменитого танца «Спящий ковбой» в вашем исполнении? Она еще жива? – поинтересовался у чемпиона Европы 1981 года корреспондент «Советской Чувашии».

– Шляпа хранится у меня дома как исторический раритет. Я ее вообще предпочитаю не трогать, – отозвался Игорь Бобрин. НАША СПРАВКА

Игорь Бобрин (14.11.1953) – чемпион Европы 1981 года, муж Натальи Бестемьяновой. Считается одним из самых оригинальных и артистичных фигуристов XX века, один из создателей современного стиля мужского фигурного катания. В частности, его показательный номер «Спящий ковбой» вызывал неизменный восторг у зрителей.

После завершения спортивной карьеры создал в 1986 году театр ледовых миниатюр, из которого со временем вышли все ныне действующие в России ледовые шоу, включая «Ледниковый период» на Первом канале.

Наталья Бестемьянова (06.01.1960) и Андрей Букин (10.06.1957) – олимпийские чемпионы 1988 года и серебряные призеры зимней Олимпиады 1984 года в парном катании. Четырехкратные (1985­1988) чемпионы мира и пятикратные (1983, 1985­1988) чемпионы Европы. Обладатели приза Жака Фавара «За выдающийся вклад в мировое фигурное катание» (1993) – своего рода спортивный аналог премии «Оскар». Чемпионы мира 1991 года и серебряные призеры чемпионата мира 1989 года среди профессионалов.

Кроме того, Андрей Букин в 1988 году был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада). Фото cap.ru

? Знаменитая тройка фигуристов впервые посетила Чебоксары.

Метки: Спорт, Новый год, Чебоксары.



Метки: Главное A A A