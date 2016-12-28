Мгновение – и «капсула времени» занимает свое место в углублении у основания будущего памятника огнеборцам, который должен появиться на территории пожарно-спасательной части № 4 в апреле будущего года. Пара взмахов мастерком – и отверстие замазано цементом. Теперь послание действительно откроют не меньше чем лет через двадцать.
Капсулу с обращением к будущим поколениям спасателей заложили в Чебоксарах 27 декабря, в профессиональный праздник сотрудников МЧС России и 26-ю годовщину чрезвычайного ведомства.
«Самое главное, не забывать то, что было сделано до нас, – отметил, обращаясь к личному составу, начальник Чувашского главка МЧС России генерал-майор Станислав Антонов. – Уверен, прочитав наше послание, будущие пожарные-спасатели будут чтить и уважать те традиции, которые соблюдаем сегодня мы».
Вместе со Станиславом Антоновым в закладке письма-наказа приняли участие ветераны Георгий Фадеев и Василий Нягин, а также студент факультета пожарной безопасности Чебоксарского экономико-технологического колледжа Дмитрий Сорокин. Минутой молчания почтили собравшиеся спасателей, погибших во время исполнения служебного долга.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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