Владимир ПУТИН, Президент России:

«…Мы провели совещание Совета Безопасности, говорили о том, что уходящий 2016 год был сложнее с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015-й. Но можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать такие проблемы, которые мы не смогли бы с вами преодолеть. Но и это не самое главное. Самое главное – в том, что мы чувствуем в себе силы работать, работать успешно и делаем это. Это наш общий результат. И, конечно, это результат работы всего нашего народа. Хочу предложить тост за Россию, за российский народ. Хочу пожелать всем нам и любимой нами стране, нашей Родине всего доброго в наступающем 2017 году».

(Из выступления на торжественном приеме в Кремле, посвященном встрече Нового 2017 года)