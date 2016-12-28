Главное Передачи Национального телевидения и Национального радио Чувашии будут доступны на спутниковом канале СПУТНИКОВАЯ «ТАРЕЛКА» ЗАГОВОРИТ И НА ЧУВАШСКОМ Передачи Национального телевидения и Национального радио Чувашии будут доступны на спутниковом канале. Это принципиальное решение руководства региона.

– Жители республики неоднократно обращались с просьбой сделать наше Национальное телевидение доступным не только в кабельной сети, но и на спутниковых каналах, – акцентировал внимание Глава Чувашии Михаил Игнатьев на одном из последних заседаний правительства. – Мы нашли вариант, как разрешить эту проблему. В настоящее время все необходимые средства предусмотрены, и уже весной передачи Национального телевидения и Национального радио можно будет смотреть и слушать не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Необходимость расширения вещания отметил и министр информационной политики и массовых коммуникаций республики Александр Иванов. Он подчеркнул, что жители сельских районов Чувашии активно интересуются новостями республики, а также приобретают спутниковые «тарелки», обеспечивающие устойчивый и качественный прием сигнала. И как стало известно, после всей необходимой подготовки НТРК будет доступно в спутниковом вещании начиная с весны следующего года.

– Сегодня наша телевизионная аудитория – около 700 тысяч человек, – рассказал директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Алексей Белов. – Это немало, однако программы доступны в основном только горожанам. Это Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Козловка, Цивильск. Возможность расширить аудиторию через кабельные сети, увы, исчерпана. Поэтому мы ищем новые пути, которые помогут и сельчанам приобщиться к вещанию Национального телевидения и радио, для которых важно получать новости о родной республике, смотреть и слушать передачи как на чувашском, так и на русском языке.

По словам заместителя директора Александра Магарина, после того как компания перейдет на спутниковое вещание, ее программы будут доступны на всей европейской части России. А значит, с новостями из родной Чувашии познакомятся представители чувашской диаспоры и в других регионах.

– Спутниковое вещание обеспечивает прием не только телепередач, но и радио, – подчеркивают в НТРК Чувашии. – Можно включить телевизор на кухне и, пока занимаешься своими делами, прослушать по нему передачи на родном языке.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы наладить крепкие связи с телерадиокомпаниями других регионов, где есть чувашские диаспоры. Планируем сделать так, чтобы новости и передачи о чувашах, проживающих за пределами республики, транслировались и по нашим теле­- и радиоканалам.

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