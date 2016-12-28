Со второй сменой поборются

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А КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОЕЗД СОХРАНЯТСЯ

На состоявшемся вчера заседании правительства Чувашии под председательством премьер-министра Ивана Моторина самым продолжительным и информативным было выступление Юрия Исаева с отчетом о деятельности возглавляемого им Министерства образования и молодежной политики.
Важный итог последних лет – ликвидация в республике очередей в детские сады для детей старше трех лет, причем во многих районах – и с двух лет. В 2016 году садики продолжили возводить: идет их строительство в микрорайонах «Радужный» (на 100 мест), «Новый город» (на 160 мест), «Садовый» (на 240 мест), поселке Альгешево (на 240 мест).
«Наши эксперты отмечают, что дошкольники больше всего нуждаются в логопедической помощи, а семьям, имеющим детей этого возраста, необходимо психологическое сопровождение», – заметил Исаев, добавив, что в этой связи планируется увеличить количество ставок логопедов и психологов в дошкольных учреждениях. Переходя к ребятам постарше, он подчеркнул: в этом году в средние общеобразовательные заведения республики ходит на три тысячи школьников больше, чем в прошлом, причем такая тенденция сохранится и дальше. Правда, признал министр, кое-где сохраняется обучение во вторую смену, и решение этой проблемы – первоочередная задача.
В своем докладе Юрий Исаев упомянул о создании детского технопарка «Кванториум», премии учителям, подготовившим призеров и победителей всероссийских олимпиад, и вхождении школ Чувашии в ТОПы лучших. Напомнил, что наш регион стал вторым в России, вступившим в движение Worldskills Russia. Кроме того, в республике всячески поддерживают студенческие, волонтерские и подростковые трудовые отряды.
А вот вопрос обновления педагогических кадров в Чувашии пока остается открытым: в школах сегодня работает лишь чуть больше пятнадцати процентов педагогов в возрасте до 35 лет. «Нельзя сказать, что дополнительное образование развивается у нас поступательно», – обозначил министр еще один проблемный момент, объясняя, что во многих муниципалитетах оно финансируется по остаточному принципу. Чтобы изменить положение дел, необходимо подушевое финансирование.
«Вопросы к докладчику?» – «Вопросов нет», как правило, звучало во время заседания Кабинета Министров, ведь большинство тем обсуждалось не раз. И все же особого внимания удостоился вопрос, касавшийся Правил назначения и выплаты денежной компенсации части затрат на проезд отдельным категориям граждан в наступающем году. Согласно принятому документу федеральным и региональным льготникам, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашии, будет компенсироваться часть стоимости месячного проездного билета на троллейбус, городские и пригородные автобусы.
Выплата денежной компенсации будет производиться один раз в квартал в размере 20 проц. стоимости месячного проездного билета, но не более 150 рублей. Наличие льготы будет подтверждаться на основании сведений, имеющихся в Центре предоставления мер социальной поддержки.
Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии, для получения денежной компенсации льготникам по истечении квартала и до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо будет обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Здесь нужно будет заполнить заявление, а также приложить копию паспорта или другой документ, удостоверяющий личность гражданина и место его проживания.
«Изменение механизма предоставления компенсации позволит уйти от спекуляции перевозчиков, которые постоянно говорят, что их разоряют льготники. Речь идет о том, чтобы компенсация выплачивалась не транспортным компаниям, а непосредственно льготникам. У перевозчиков не будет возможности спекулировать на этом», – подчеркнул премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
Был также намечен план заседаний Кабинета Министров на 2017 год, говорили об установлении требований к экологическим характеристикам транспортных средств, маршрут регулярных перевозок которых проходит по нашей республике. Обсуждались и другие вопросы, всего их было тридцать шесть.

Фото cap.ru
? Очередь в садики для детей от трех лет была ликвидирована благодаря программе «Детские сады – детям».

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29.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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