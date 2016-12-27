Обижали инвалидов

Благодаря прокурорскому вмешательству прекращена практика удержания с инвалидов, проживающих в стационарных отделениях БУ «Яльчикский центр социального обслуживания населения», денег, выплачиваемых в качестве компенсации при отказе от получения набора социальных услуг.

По закону отдельные категории граждан, в частности, инвалиды и дети-инвалиды, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Туда входят обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врача, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Плата (тариф) за проживание в отделениях стационарного обслуживания устанавливается в размере 75 проц. от среднедушевого дохода, в который также включаются пособия, стипендии и другие аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством РФ.

А вот удерживать деньги из компенсаций при отказе от соцпакета в натуральном виде законом возбраняется. За время действия измененных правил, то есть с начала прошлого года, центр с проживающих в отделениях инвалидов неправомерно удержал в общей сложности около 120 тысяч рублей.

После внесения в адрес руководства прокурорского представления тариф изменен, деньги частично возвращены инвалидам. Остальные они получат «по мере поступления в бюджетное учреждение денежных средств до конца текущего года».

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Мариинско-Посадского района в местном центре социального обслуживания населения. Здесь при установлении размера платы за соцуслуги расчет среднедушевого дохода граждан проводился с учетом сумм ЕДВ. Естественно, плата граждан была выше. Эти нарушения были допущены в отношении 15 граждан пожилого возраста.