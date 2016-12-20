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    Главное, Политика
    Ответы от первого лица

    ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЩАЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ

    Почти четыре часа работы, 1437 журналистов, около пяти десятков заданных вопросов – в диалоге с представителями российских и иностранных СМИ Президент России дал оценку году уходящему и поделился ожиданиями по поводу наступающего. Представителям бизнеса он дал наказ быть скромнее, родителям – не шлепать детей, журналистам – не вторгаться в частную жизнь публичных людей… На этой пресс-конференции, уже двенадцатой для Путина, присутствовали и делегаты из нашей республики: освещать встречу посчастливилось сотрудникам «Национального телевидения» и газеты «Советская Чувашия».
    Корреспонденты, берущие интервью у других журналистов, и телеоператоры, все это снимающие, – примерно так со стороны выглядел холл Центра Международной торговли на Краснопресненской набережной перед началом пресс-конференции. У каждого из присутствующих, конечно же, был свой вопрос Президенту. И почти у всех – своя небольшая история, связанная с переносом общения с прессой с 22 на 23 декабря из-за убийства российского посла в Турции. Так, журналиста городского портала Владивостока vl.ru Валерию Федоренко новость настигла в аэропорту, когда она уже пролетела часть пути и готовилась к посадке на второй самолет. Вопрос девушка заготовила, конечно же, о развитии родного региона. Главный редактор газеты «Трезвый Петроград» из Санкт-Петербурга пришел на пресс-конференцию с привычным для него плакатом «Сухой закон» и предложением такой закон в России ввести.
    Бывалые журналисты уже знали: привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря можно национальной одеждой, яркими предметами или плакатами в руках. «Куда течет река Волга?», «ОСАГО», «Ущемление малого бизнеса», «Важный вопрос», «Дайте слово вологодским оптимистам» – гласили надписи. И если по одним из них можно было догадаться, о чем будет спрашивать представитель того или иного СМИ, то другие только интриговали.
    Права задать первый вопрос удостоилась радиостанция «Маяк». Он оказался традиционным – о состоянии российской экономики. «Результаты познаются в сравнении», – заметил Президент, предлагая посмотреть основные макроэкономические показатели за 2015 и 2016 годы. Так, ВВП страны в прошлом году уменьшился на 3,7 проц., а в этом будет минус 0,5–0,6 проц. Наблюдается рост в машиностроении, легкой и перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, химической промышленности. Что касается инфляции, то в этом году мы можем выйти на уровень около 5,5 проц. И хотя дефицит бюджета в 2015-м составлял 2,6 проц., а в 2016-м будет 3,7 проц., Путин назвал эти величины вполне приемлемыми.
    Дальше снова говорили о внутрироссийских делах – поддержке сельхозмашиностроения и роли информационных технологий в экономике, о проблемных банках и борьбе с коррупцией. Из международных тем обсуждались укрепление оборонного потенциала России, предпосылки к новой гонке вооружений, возможность реформирования ВАДА, ситуация на Украине… Владимир Путин умело оперировал фактами и шутил, срывая аплодисменты. Когда Нэйтан Ходж из газеты «Уолл-стрит джорнэл» спросил, возможны ли в следующем году досрочные выборы Президента, российский лидер уточнил, какой именно страны. А получив ответ, что России, ответил, что это возможно, но нецелесообразно. На вопрос про Керченский мост и его название Путин заметил: «Вы же сами только что сказали – Керченский. Это же не я придумал. Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать». И снова зазвучали аплодисменты. Впрочем, не меньших оваций заслужил призыв пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова к журналистам не поднимать высоко плакаты, так как это мешает камерам. Аплодировали операторы и фотокоры, которых в зале было человек триста.
    «Про любовь можно?» – выкрикнули откуда-то из задних рядов на четвертом часу диалога. Отметив, что любовь быстро может перейти в ненависть, если разговор затянется, Путин ответил еще на несколько вопросов и, поздравив всех с наступающим Новым годом, попрощался.
    После завершения пресс-конференции Сергей Маров из газеты «Звезда» (именно он просил слова для вологодских оптимистов и предложил создать клуб производителей, которые не только работают, но и многое делают для своей страны) рассказал коллегам, что ответом руководителя государства на свой вопрос он доволен. «Я услышал главное, – поделился он. – Эти люди, которые всерьез занимаются импортозамещением и определяют будущее экономики, интересны власти». Роберт Байрашев из журнала «Столичное образование», напротив, остался разочарован: два раза на его плакат обращали внимание, он даже дважды вставал, чтобы задать свой вопрос, но микрофон в его руки так и не попал…
    А вот Алексей Ходорыч, главный редактор «Классного журнала», от встречи получил удовлетворение: ему удалось озвучить перед Президентом вопрос от своего восьмилетнего читателя про робота, который пригодился бы в Кремле, и спросить его о развитии детских библиотек. «Возможно, меня убьют мои собратья по несчастью (я – валютный ипотечник), – поделился Ходорыч, – но мои вопросы выбирала вся редакция, и я не мог ее подвести». Екатерина Винокурова из интернет-газеты znak.com, умудрившаяся в один свой вопрос уместить немало конкретных фамилий, предположила: получить слово ей помог платок-талисман, накинутый на плечи. Она же заметила: «Многие почему-то боятся задавать Президенту острые вопросы. А чего тут бояться? Он великий человек, и его не нужно гладить по голове».

    Фото kremlin.ru
    ? Россия сильнее любого потенциального агрессора, вновь подчеркнул Владимир Путин.

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    Метки: Главное, Политика, .

    27.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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