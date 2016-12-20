Признание заслуг

Указом Президента Российской Федерации № 695 от 20 декабря 2016 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» председатель Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», начальник Чебоксарского городского бюро регистрации несчастных случаев Матвеев Геннадий Петрович.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» редактору отдела журналистских расследований газеты «Хыпар» Издательского дома «Хыпар» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Коновалову Николаю Дмитриевичу.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
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