Признание заслуг

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    Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» редактору отдела журналистских расследований газеты «Хыпар» Издательского дома «Хыпар» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Коновалову Николаю Дмитриевичу.

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    26.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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