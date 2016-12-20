Возмещения пошли

Со вчерашнего дня начались выплаты страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка, в котором Банк России ввел временное управление, возложив эту функцию на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

На минувшей неделе агентство выбрало пять банков-агентов, через которые будут проходить выплаты. В 13 регионах присутствия Татфондбанка при деле оказались все пять: Сбербанк, «ВТБ 24», «Россельхозбанк», «Открытие», «АК БАРС». В частности, за ними закреплены территории с центральными городами Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также Йошкар Ола, Нижний Новгород. Ну и, конечно, историческая родина пошатнувшегося банка – Татарстан.

В остальных же регионах присутствия, в том числе и в Чувашии, где было четыре офиса этого банка – в Чебоксарах и Новочебоксарске, агент один – Сбербанк. По его данным, в нашей республике насчитывается более 12 тысяч вкладчиков Татфондбанка.

По закону вкладчики, попадающие под страховой случай, получают возмещение в размере 100 процентов суммы всех своих вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн. рублей. По отзывам очевидцев, вчера с утра в офисах Сбербанка было спокойно, сильного наплыва клиентов не наблюдалось.