Дорогим оказался подкуп

По постановлению прокурора Калининского района Чебоксар за правонарушение коррупционного характера коммерческая организация оштрафована на 500 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что продавец магазина «Каравай-4» от имени и в интересах его владельца ООО «Каравай Topг» передала 26 тыс. рублей руководителю Чувашского республиканского общественного учреждения потребителей Наталии Степановой, чтобы та не направляла в компетентные органы информацию о выявленных в магазине нарушениях.

Ранее, как уже сообщала «Советская Чувашия», суд приговорил Степанову за мошенничество с использованием служебного положения и коммерческий подкуп к пяти годам реального лишения свободы и к штрафу в 400 тыс. рублей, в том числе и за бездействие в отношении магазина «Каравай-4».

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица суд и оштрафовал «Каравай Торг».