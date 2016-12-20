Дорогим оказался подкуп

По постановлению прокурора Калининского района Чебоксар за правонарушение коррупционного характера коммерческая организация оштрафована на 500 тыс. рублей.
В ходе проверки установлено, что продавец магазина «Каравай-4» от имени и в интересах его владельца ООО «Каравай Topг» передала 26 тыс. рублей руководителю Чувашского республиканского общественного учреждения потребителей Наталии Степановой, чтобы та не направляла в компетентные органы информацию о выявленных в магазине нарушениях.
Ранее, как уже сообщала «Советская Чувашия», суд приговорил Степанову за мошенничество с использованием служебного положения и коммерческий подкуп к пяти годам реального лишения свободы и к штрафу в 400 тыс. рублей, в том числе и за бездействие в отношении магазина «Каравай-4».
За незаконное вознаграждение от имени юридического лица суд и оштрафовал «Каравай Торг».
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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