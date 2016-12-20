Главное Развязали дорожный узел ПРОБОК В ЧЕБОКСАРАХ БУДЕТ МЕНЬШЕ Долгожданная автотрасса по проспекту Г. Айги и транспортная двухуровневая развязка на пересечении проспекта Г. Айги и улицы Ю. Фучика в Чебоксарах наконец открыты для автомобилистов и пассажиров. Вчера председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин, министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков официально объявили о запуске новой транспортной артерии.

Как было отмечено на открытии, бетонные ограждения, препятствовавшие въезду на развязку, убрали еще в субботу. По словам Михаила Резникова, все дорожные работы, как и было обозначено в контракте, завершены к 1 декабря и сейчас, после устранения «небольших недоделок», движение организовано в полную силу.

Тем не менее дорога и развязка введены в эксплуатацию с замечаниями. Как рассказал генеральный директор подрядной организации «СУОР» Владимир Ермолаев, работы на объекте выполнены на 95 проц. Ранняя зима не позволила строителям приступить к укладке велодорожек и части тротуаров на объекте. Завершить начатое подрядчик намерен в счет гарантийного ремонта к 1 июня следующего года.

– Ввод объектов в эксплуатацию действительно приходилось несколько раз откладывать, – прокомментировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. – Проблемы были, в первую очередь они связаны с качеством проектно-сметной документации, которую пришлось переделывать. Работы по строительству пешеходных дорожек, ливневой канализации и установке ограждений мы завершим весной, когда сойдет снег. Общая стоимость этих работ составит около 25 млн. рублей.

С вводом новой дороги изменения коснулись и схемы движения автобусных маршрутов № 2, 12, 65, соединяющих «Садовый» с другими частями города. Вчера по новой дороге и транспортной развязке пошли первые пассажирские автобусы.

Напомним, что строительство дороги и двухуровневой развязки общей протяженностью 2880 м было начато в сентябре 2015 года. Стоимость контракта на момент его заключения составила 350 млн. рублей, из которых 302 млн. – средства федерального бюджета.

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