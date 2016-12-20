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    Дорога не прощает ошибок

    24 декабря, в ночное время на трассе М-7 «Волга» под колесами грузовика МАН погиб мужчина 39 лет, уроженец деревни Иваньково Ядринского района. Он шел посередине правой полосы дороги, в попутном направлении, тем самым грубо нарушая правила дорожного движения. Водитель фуры, житель города Владимира, был трезв. Место совершения ДТП не является аварийным.
    Еще один наезд на пешехода, четырехлетнего ребенка, был совершен в темное время суток 25 декабря возле села Торханы в Батыревском районе. Девочка шла в сопровождении своего дедушки, не нарушая ПДД – по обочине, навстречу движущемуся транспорту. На одежде имелись светоотражающие элементы. Малышка получила ушиб правого предплечья и ей придется пройти лечение в Батыревской центральной районной больнице.
    Как показали пробы на алкоголь, водитель ВАЗовской «семерки», совершивший наезд, был пьян. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ.
    В минувшую субботу переломы и ушибы различной степени тяжести получили и участники аварии, произошедшей на Гагаринском мосту в Чебоксарах. Автоледи, управлявшая кроссовером Мицубиси, потеряла контроль над машиной и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Хендай Солярис. В этой машине помимо водителя находились три пассажирки. Самую юную из них, ученицу шестого класса, пришлось госпитализировать.
    Схожее ДТП произошло двумя часами позже на Московском проспекте. Тут с управлением на скользкой дороге не справилась 27-летняя девушка-водитель, находившаяся за рулем джипа УАЗ Патриот. Выезд на «встречку» стоил столкновения с ВАЗ-11193. Водителя легковушки с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» госпитализировали в БСМП города Чебоксары. Правила дорожного движения он в этом году не нарушал ни разу. Зато в послужном списке женщины их 49(!) Все штрафы оплачены.
    Несмотря на то, что она была за рулем внушительного внедорожника, ушибов ей избежать не удалось.

    ? От большей беды спасли бордюрные камни.

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    27.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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