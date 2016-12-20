Надеждины дарят надежду

Чебоксарец Роман Надеждин назван победителем Всероссийской премии «Папа года». Он удостоен специального приза «Лучший папа приемной семьи».
Торжественная церемония награждения призеров конкурса, который проводится третий год подряд фондом «Отцовство», прошла в Москве. Как рассказывают организаторы, более тысячи заявок из разных регионов поступили по трем номинациям: «Отец-семьянин», «Отец-общественник» и «Лучшая организация».
Что же касается Романа Надеждина, то он уже 18 лет в браке и вместе с женой Натальей воспитывает четырех детей, один из которых приемный. Принять в семью ребенка Надеждины решили вместе после того, как Наталья прочитала статью, посвященную доброму, веселому мальчику-инвалиду, от которого отказались родные. Вообще же семья Надеждиных – постоянные и активные участники конкурсов замещающих семей, а также победители республиканского конкурса «Семья года-2010», фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья-2016» в номинации «Доброе сердце», а также Всероссийского конкурса «Семья года-2016». А в июле Надеждины были удостоены Благодарности Главы Чувашской Республики за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Напоминаем, что следующий год в Чувашии назван Годом Матери и Отца.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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