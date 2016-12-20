Главное, Коллизия, Экономика В новый год – без Татфондбанка? НО ВКЛАДЧИКАМ ИХ ДЕНЬГИ ВЕРНУТ Кто бы мог подумать, что следующим в рамках оздоровления и укрепления отечественной кредитной системы падет Татфондбанк – надежное, на первый взгляд, финансовое учреждение. Он входил в тридцатку крупнейших в стране, был вторым по величине в Татарстане и пользовался государственной поддержкой.

На просторах Интернета гуляет месячной давности интервью с одним из топ­менджеров ПАО «Татфондбанк», где тот делится жизнеутверждающей стратегией: «Мы планируем за два года рост бизнеса на 25 процентов». Но уже 15 декабря на сайте Банка России появилось сообщение о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» сроком на три месяца. А в связи с неустойчивым финансовым положением данного банка, угрожающим интересам его кредиторов и вкладчиков, Центробанк возложил функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Накануне этой «черной» для банка даты начали закрываться его офисы в регионах присутствия. В Чувашии их четыре, три – в Чебоксарах, один в Новочебоксарске. Некоторые из них также закрылись в конце прошлой недели. Но уже в начале этой, в понедельник, 19 декабря, заработали, только не в полную силу. Приоткрыв свои двери не для обеспокоенных вкладчиков, а лишь для заемщиков, чтобы те смогли вовремя внести платежи по кредитам. Вкладчики же запаниковали, теряясь в догадках. А их, вкладчиков, хранивших свои деньги на счетах Татфондбанка в Чувашии, более 10 тыс. человек. Причем некоторые до последнего момента пребывали в неведении на счет судьбы «своего» банка – он пошатнулся без громкого информационного сопровождения, центральная пресса и телеканалы особо не распространялись на сей счет.

«Может, вы, журналисты, подключитесь, разберетесь, что там происходит! Я сейчас у офиса, который напротив колхозного рынка. Сотрудники не говорят, когда и кто вернет нам деньги. Куда смотрит Нацбанк республики?!» – возмущался вкладчик, назвавшийся Василием Федоровичем, звонивший в редакцию «СЧ» в понедельник.

А в среду Агентство по страхованию вкладов определило пять банков, через которые вкладчики, попадающие под страховой случай, получат страховые возмещения в размере 100 процентов суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн. руб. И на том самом офисе возле рынка появилось объявление, что выплаты по вкладам начнутся не позднее 29 декабря. Но вчера дата на объявлении изменилась – не позднее 26 декабря.

«В офисе собралась приличная толпа, – описала другая вкладчица этого банка, Екатерина Евгеньевна, картину, которую она наблюдала утром вчерашнего дня. – Я подхожу и, чтобы разрядить обстановку, заявляю: «Что, заемщики, не будем платить по кредитам?» Они печально: «У нас не кредиты, а облигации» – и слезы в глазах. Банковские работники в объяснения не вдаются. Клиенты варятся в собственном соку. Кто помоложе, еще понимает, что к чему. А бабушки-­дедушки, кто очки забыл дома, кто ручку, и, как дети, ко всем тычутся с вопросом «Что случилось?»

Задались и мы в редакции вопросом: на что могут надеяться в подобном случае владельцы банковских облигаций? За ответом автор этих строк вчера же обратилась на «горячую линию» Агентства по страхованию вкладов. Минут через пять, после прослушивания автоответчика и бравурной мелодии, последовало такое разъяснение. Если облигации именные, оформленные на конкретного человека, то они попадают под страховой случай. Обратившись в банки-­агенты, владельцы этих бумаг «возможно, увидят на своих расчетных счетах определенную сумму, которая подлежит возмещению». А вот если они на предъявителя, то, увы, страхование на них не распространяется, возмещений не предусмотрено. Когда же через пару часов мы решили уточнить эту информацию, другой специалист с «горячей линии» безапелляционно заявил, что ни акции, ни облигации не попадают под страховой случай. Вот и понимай, как хочешь…

Касательно юридических лиц, в случае чего при крахе любого банка они по закону являются кредиторами третьей очереди. Сколько среди клиентов Татфондбанка организаций и предприятий из Чувашии – информация закрытая. P.S. Когда верстался номер, стало известно, что один из банков-­агентов, Сбербанк, сегодня проводит брифинг по выплатам компенсаций вкладчикам Татфондбанка. Заслуживающие внимания подробности мы сообщим в одном из ближайших номеров.

Метки: Коллизия, Экономика, Банк.



Метки: Главное A A A