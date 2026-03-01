Упор на цифру и кадры

Глава Чувашии Олег Николаев принял новую стратегию развития службы единого заказчика, которая позволит повысить качество строительства в регионе. Документ определяет задачи в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года.

За пять лет масштаб работы службы стал больше. Количество объектов выросло со 171 до 273. Объем финансирования увеличился с 2,6 до 14 млрд рублей. Строительный контроль обеспечил экономию бюджета в размере 412 млн рублей. Цифровизация процессов подняла регион с 60-го места в федеральном рейтинге на шестое.

В стратегии четко высказана основная миссия — «Строим качественно, в срок и надолго». Ведомство нацелено на ускорение сдачи объектов и эффективное расходование средств. План включает создание единой цифровой системы, полный переход на электронный документооборот и использование информационных моделей. Дальнейшее развитие предусматривает внедрение сервисов на базе искусственного интеллекта. Технологии обеспечат автоматическую проверку документации и поиск ошибок в проектах. Регион планирует войти в пятерку лидеров страны по эффективности управления стройками.

При этом Олег Николаев подчеркнул ценность изучения передового опыта других регионов и применения технологий информационного моделирования. Он поддержал идею создания единой лаборатории для экспертизы работ на всех этапах. «Только благодаря слаженной работе команды и научному подходу мы сможем превратить стратегию в реальный инструмент для эффективных перемен», — добавил Глава республики.

В документе уделено внимание и кадровому обеспечению. План предусматривает развитие наставничества и сотрудничество с профильными вузами и колледжами. Эти меры направлены на привлечение молодых специалистов в отрасль.