Утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2025 году

Распоряжение Кабмина Чувашии об этом подписал Олег Николаев.

Жители республики смогут раз в месяц бесплатно посещать бассейны, спортивные площадки, тренажерные залы и катки. Даты, когда во всех республиканских и муниципальных спортивных сооружениях будут открыты двери для всех желающих: 25 января, 8 февраля, 22 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 20 сентября, 18 октября, 22 ноября, 20 декабря.

В 2023 году в акции приняло участие более 700 тысяч жителей Чувашии. Проект предоставляет возможность попробовать себя в разных видах спорта. В дальнейшем занятия на базе учреждений можно будет продолжить на постоянной основе.

Василий Григорьев