Снег скрывает следы: репортаж из заповедника

Зимний маршрутный учет млекопитающих по следам в «Присурском» уже в который раз откладывается из-за снегопада. Но научному сотруднику и госинспектору работа в заповеднике найдется и в такую погоду.

Надев лыжи, мы выдвинулись в лес. Сначала шли по «буранному» следу, проложенному для проведения подобных учетов. Снегопад мешал читать следы животных, но птицы все же были активны. Кричала сойка, стучали дятлы, чижи щебетали на ольхе, потроша ее шишечки. Заслышав нас, из снежного убежища выпорхнул рябчик, оставив на снегу ямку и следы от крыльев. На полянке в березняке мы приметили следы лосей и установили фотоловушку. Это место может быть привлекательным и для тетеревов, и для рябчиков.

Снег все шел и шел, укрывая деревья. Молодые сосенки топорщились причудливыми многоножками. Некрупные ели превратились в белых истуканов, практически полностью скрывшись под белой шапкой-невидимкой. Их старшие собратья принимали удар непогоды: высокие сосны, похожие на корабельные мачты, скрипели под натиском ветра, а разлапистые ели опустили ветви под снежным грузом.

Начинало темнеть. Мы свернули с «буранного» следа и прошли часть пути напрямик через лес, чтобы выйти на экологическую тропу Присурского заповедника. Несколько спусков, подъемов, мостиков — и вот уже между елей пробивается свет из деревенского окошка, напоминая, что и нам уже пора выпить горячего чая и передохнуть.

Александр Александров, Оксана Косенко