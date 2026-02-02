Пассажирам со смартфонами станет удобнее

С 10 февраля проезд в чебоксарских троллейбусах, следующих по маршруту № 17, можно оплатить с помощью мобильного приложения ЕТК для Android и iOS.

При запуске приложения необходимо выбрать функцию «Оплата» ? «Оплатить по геолокации», транспорт и соответствующий тариф определятся автоматически. Далее будет предложено оплатить проезд через Систему быстрых платежей (СБП). После подтверждения оплаты чек и электронный билет поступят на смартфон пассажира. Оплата проводится через транспортную процессинговую платформу НСПК.

Инновационный способ оплаты через геолокацию разработан оператором безналичной оплаты проезда ООО «ЕТК» совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.