Дороги Чувашии оборудуют «умными» пешеходными переходами

«Зебры» включаются автоматически

Речь идет о программно-аппаратных комплексах с нейросетевой видеоаналитикой. Смарт-камеры распознают пешеходов, а затем автоматически включают проекционную подсветку «зебры», световое табло «Пропусти пешехода» для водителя и голосовое оповещение с правилами безопасности.

По данным Минтранса Чувашии, на региональных трассах уже работает девять таких систем: в Ядрине, Моргаушах, Кугесях, Красных Четаях и Красноармейском установлено по одному комплексу, в Калинино и Ибресях — по два. В планах — оборудовать еще столько же «умных» переходов к апрелю 2026 года. По одной единице расположатся в Стрелецком, Шыгырданах и Шумерле, по две — в Аликово, Вурнарах и Батырево.