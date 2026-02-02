Олег Николаев: Ибресинский округ демонстрирует уверенный рост

В Чувашии начались слушания по итогам социально-экономического развития округов за 2025 год. Первое мероприятие с участием Главы республики Олега Николаева состоялось в Ибресях.

«Успех Чувашской Республики складывается из достижений всех муниципалитетов. Поступления по налогам в Ибресинском округе выросли на 36,2% — это почти в два раза выше среднереспубликанского уровня», — сказал Глава, открывая собрание.

Руководитель Ибресинского округа Игорь Семенов представил подробный доклад о положении дел в муниципалитете. За 11 месяцев 2025 года объем отгруженных товаров собственного производства вырос в 7,7 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, оборот организаций увеличился на 15,5%, составив 3,56 млрд рублей. Государственная поддержка АПК достигла 43 млн рублей, выпуск сельхозпродукции превысил 1,96 млрд рублей.

В 2025 году введено 7,9 тыс. кв. м жилья (+21,8%), проведен капитальный ремонт в трех многоквартирных домах. В 2026 году работы запланированы в пяти многоквартирных домах, что позволит улучшить условия проживания 32 семьям.

Развивается первичное звено здравоохранения: построено отделение врача общей практики в селе Малые Кармалы, проведен капремонт стационара в поселке Ибреси. По программе «Земский доктор» трудоустроены два специалиста.

В 2025 году реализовано 70 инициативных проектов. Благодаря активности жителей в Ибресях отремонтировано 550 метров грунтовой дороги по улице Майская, обустроены детские спортивные площадки во дворах по улицам Энгельса, Воинов-интернационалистов, Пионерская. В 2026 году планируется выполнить 101 проект в рамках программы «Ниме — народный бюджет». Общая сумма средств составляет 104,5 млн рублей: 62,7 млн рублей из республиканского бюджета, 11,7 млн рублей собраны населением.

В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики в округе реализуется 12 мегапроектов, восемь инвестиционных и 32 инфраструктурных. В этом году в Ибресях завершатся три проекта: строительство магазина по улице Куйбышева, второй этап по благоустройству сквера памяти и славы по улице Маресьева и капремонт дороги «Калинино – Батырево – Яльчики –Хомбусь – Батырево». А также планируется реализация инфраструктурного проекта «Создание Климовской модельной библиотеки» на сумму 10 млн рублей. Кроме этого, намечены к выполнению инвестпроекты по строительству комплекса для автомашин и двух автосервисов в поселке Ибреси, мясоперерабатывающих цехов в деревне Андреевка, фермы на 400 голов КРС в Малокармалинском поселении и расширению производства по переработке молока в селе Новое Чурашево.

Касаясь сельского хозяйства, Игорь Семенов отметил высокую урожайность зерна – около 34 центнеров с гектара. На 23% выросла зарплата в отрасли, составив более 43 тыс. рублей. В АПК инвестировано порядка 235 млн рублей. Государственная поддержка достигла 43 млн рублей, выпуск сельхозпродукции — 1,96 млрд рублей. Приобретено 15 единиц новой сельхозтехники, три фермера получили гранты на развитие своего дела. В округе начали заниматься ягодоводством – первый урожай ожидается уже в этом году. По программе догазификации голубое топливо доведено до 50 домов.

Участники собрания задали ряд вопросов. В частности, они касались расширения кладбища, вывоза твердых бытовых отходов. Одна из участниц встречи предложила ввести премию за реализацию малых проектов инициативного бюджетирования. Глава Чуваши ответил, что финансирование этой программы и так ведется из бюджета, но для поощрения таких иниицатив есть конкурс на лучшее благоустройство домовых территорий. Житель Хормалов пожаловался на то, что ему «заворачивают» предложение по оборудованию его частного пруда под туристический объект. Но, как выяснилось, для такой заявки требуется предоставить квалифицированный проект, чего сельчанин не сделал.

Подводя итоги, Олег Николаев отметил, что экономика округа развивается очень хорошо, в частности, в исполнении бюджетной политики. Темп роста доходов здесь выше, чем в среднем по республике. По доходам на душу населения в прошлом году ибресинцы занимали 23 место, а сейчас – уже 19. Это дополнительные возможности для развития, и темп надо сохранить.

В общении с журналистами руководитель республики подчеркнул, что такие слушания – это сверка того, как реализуется комплексная программа развития региона. В целом мы видим уверенное движение вперед, верный подход к планированию задач, сказал он. Это касается, прежде всего, муниципалитетов, они берут на себя все больше обязательств и справляются с ними. В итоге в лучшую сторону меняется облик округов, качество жизни людей. Особенно радуют успехи школьников. В 2020 году было 114 школ с неважными экзаменационными результатами, сейчас их осталось 14. Выпускниками-стобалльниками могут гордиться 15 округов.

В ходе рабочей поездки Олег Николаев посетил Климовскую школу. В 2020 году на частичный ремонт и переоборудование столовой учебного заведения было направлено более 3 млн рублей. В 2021-м по региональной программе отремонтировано здание дошкольной группы (более 12 млн рублей). В 2025-м по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» обновлено основное здание (почти 120 млн рублей), закуплено оборудование на 8,6 млн рублей. В планах — благоустройство территории школы, а в рамках инициативного бюджетирования — ремонт котельной.

Глава Чувашии пообщался с учащимися. Юные сельчане интересовались, кем он хотел стать в детстве, подарили книги. В краеведческом музее школы Олег Николаев показал ребятам, как надо пользоваться маслобойкой – как оказалось, эта работа знакома ему с раннего возраста.

Олег Николаев также осмотрел площадку компании «Эльбрус», где возводится асфальтосмесительная установка перемещаемого модульного типа. Объем инвестиций превышает 48 млн рублей, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на апрель 2026 года, что позволит укрепить дорожно-строительную базу округа.

Глава Чувашии вручил награды за заслуги наиболее отличившимся ибересинцам. Почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Шаукету Купкенову, врачу–отоларингологу Ибресинской центральной районной больницы, и Валентине Николаевой, врачу общей практики Новочурашевского отделения Ибресинской ЦРБ. Также вручены свидетельства о назначении специальной стипендии за особую творческую устремленность отличникам учебы, библиотекарям, муниципальным служащим.