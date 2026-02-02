Образование детей — в приоритете

С 1 февраля размер материнского капитала увеличился на 5,6%. Теперь он составляет около 729 тыс. рублей на первого ребенка, 963 тыс. рублей — на второго или последующих детей.

Настолько же проиндексированы и неизрасходованные остатки маткапитала, сообщили в Отделении Социального фонда России по Чувашии.

В 2025 году россияне стали на 25% чаще направлять маткапитал на обучение детей. В Отделение Соцфонда с этой целью обратились 3194 семьи. В общей сложности на образование детей направлено 120,3 млн рублей из средств маткапитала. Таким образом можно оплатить развивающие занятия, секции, кружки, курсы, подготовку к поступлению и обучение в вузе.