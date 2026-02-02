Образование детей — в приоритете

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 1 февраля размер материнского капитала увеличился на 5,6%. Теперь он составляет около 729 тыс. рублей на первого ребенка, 963 тыс. рублей — на второго или последующих детей.

Настолько же проиндексированы и неизрасходованные остатки маткапитала, сообщили в Отделении Социального фонда России по Чувашии.

В 2025 году россияне стали на 25% чаще направлять маткапитал на обучение детей. В Отделение Соцфонда с этой целью обратились 3194 семьи. В общей сложности на образование детей направлено 120,3 млн рублей из средств маткапитала. Таким образом можно оплатить развивающие занятия, секции, кружки, курсы, подготовку к поступлению и обучение в вузе.

Опубликовано: 6 февраля 2026 г.


Читайте также:

Материнский капитал - 2020: какие изменения
Плюс пять тысяч: все о дополнительных выплатах на детей до трех лет семьям с материнским капиталом
Кто сегодня может рассчитывать на льготы при покупке жилья
Про индексацию выплат, материнский капитал и досрочную пенсию для многодетных матерей
Жители Чувашии подали более 8 тысяч заявлений на получение единого пособия для семей с детьми и бере...
С июня в России вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет
Республиканский маткапитал - подспорье для многодетных
В какой срок приходят на счет деньги по больничному листу и от чего зависит размер выплат

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.