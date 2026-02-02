Глава Чувашии прокомментировал инцидент на публичных слушаниях в Яльчиках

Фото Максима Васильева

О том, что по данному факту проводится проверка, Олег Николаев рассказал, отвечая на вопрос, прозвучавший сегодня на ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что произошедший случай находится на контроле.

«Соответствующее разбирательство идет, все расследования назначены, и выводы, конечно же, все будут сделаны. В том числе со стороны правоохранительных органов. Это обязательно будет сделано», – сказал руководитель региона.

Ранее в медиа появилась часть видео с публичных слушаний по реорганизации Яльчикской больницы. Отражая неполную картину, жителей вводили в заблуждение, что бывшему бойцу СВО не дали слово во время дискуссии.

Тем временем, в действительности, несмотря на нарушение порядка очередности выступлений других жителей, участник СВО выступил с запланированной речью, задал вопросы и получил на них ответы.

