В Чувашии наработан успешный опыт в повышении производительности труда

Региональный центр компетенций Чувашии улучшил результат в рейтинге по федеральному проекту «Производительность труда», поднявшись на 21 позицию. В исследовании участвовала 61 команда.

Под управлением центра реализовано четыре проекта. Доля предприятий, достигших ежегодного прироста производительности не менее 5%, составила 60% при плановом значении 50%. Как указывают в Федеральном центре компетенций, в Чувашии сформирована устойчивая инфраструктура роста производительности. В национальном проекте участвуют 72 организации, из них 28 находятся под управлением РЦК, 23 — под управлением федерального центра, 21 предприятие реализует проекты самостоятельно.

Министр промышленности и энергетики республики Марат Якушев отметил, что улучшение позиций является результатом системной и командной работы. Это означает, что регион движется в правильном направлении с точки зрения повышения эффективности экономики.