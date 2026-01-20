Студенты ощутили на себе тяготы службы

Программа Всероссийской акции «Студенческий десант» в Чувашии стала очень насыщенной

На прошлой неделе будущие юристы, представители ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского института Московского политехнического университета и Чебоксарского кооперативного института, сменили учебные аудитории на отделы полиции. Акция позволила ребятам поближе познакомиться с буднями сотрудников МВД.

Итоги этого марафона подвел Александр Темнов, начальник Управления МВД России по городу Чебоксары. Он подчеркнул, что хоть в работе стражей порядка технические навыки, безусловно, важны, фундаментом всегда остается личное желание служить и помогать людям. Поддержал эту мысль и член общественного совета при ведомстве, руководитель народной дружины Николай Герасимов. Он напомнил, что следить за порядком можно и в качестве волонтера, даже не входя в официальный состав полиции.

Сами участники признались, что неделя выдалась «мегаэмоциональной» и насыщенной. Программа была очень плотной. Отзывы у ребят исключительно положительные. Например, студенты остались в полном восторге от центра кинологической службы, где им показали тонкости взаимодействия человека и собаки. Сотрудники объяснили, с какими трудностями они сталкиваются каждый день в работе и какие навыки понадобятся желающим связать себя с этой сферой.

Представители Чебоксарского кооперативного института вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 посетили одну из городских школ. В присутствии стажеров стражи порядка провели профилактическую беседу с ребятами. Студенты вместе с «воспитателями в погонах» также приняли участие в рейде по семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Пожалуй, самым серьезным испытанием стала практика в составе экипажей ДПС и ППС. Ребята впервые увидели, как проходит медицинское освидетельствование, и каково это — задерживать нарушителей. «Больше всего впечатлений, конечно же, от того, как мы заступали на дежурства. Буквально на себе ощутили все тяготы профессии. Узнали, какие бывают ситуации и как на них необходимо реагировать», — рассказал студент Чебоксарского политеха.

Посещение Музея истории органов внутренних дел республики также вызвало отклик у «десантников». Впечатлены были даже те, кто уже приходил сюда на экскурсии. «Всегда очень интересно и познавательно», — поделились студенты. В июле 2025 года органы внутренних дел Чувашии отметили 105-летие со дня образования. Экспозиции музея посвящены различным этапам становления милиции — полиции. Молодые люди признались, что было волнительно изучать редкие экспонаты.

По словам пресс-секретаря УМВД России по городу Чебоксары Елены Михайловой, ребята не просто наблюдали со стороны, а засыпали сотрудников полиции вопросами, показывали настоящий интерес к делу — такая активность молодежи не может не радовать. В итоге для одних эта неделя стала отличной практикой, а для других решающим фактором в выборе будущей профессии.

Анастасия Рыбакова